Toegegeven: een citytrip naar de Limburgse hoofdstad klinkt niet super exotisch. Toch beleeft Hasselt een soort post-corona revival met veel nieuwe zaakjes die het ontdekken waard zijn. Een rondleiding in de stad die zoveel méér te bieden heeft dan jenever en speculaas.

9u30 ONTHAASTEN AAN HET ONTBIJT

Een stad verkennen op een lege maag is vragen om ellende. Gelukkig is dat in Hasselt absoluut niet nodig: de keuze aan goede ontbijtzaakjes is er eindeloos. Locals tippen Marloos als de plek om te ontbijten en te onthaasten, hoewel je er ook voor lunch en brunch terecht kan. Op de menukaart prijken hipster proof gerechten zoals fluffy pancakes, falafel bowls, Bombay Beignets en - onze favoriet - Toast Van Alles. Alle gerechten zijn de hele dag door te krijgen - goed nieuws als de ochtendstond voor jou géén goud in de mond heeft. Vegetariërs hebben keuze te over en ook voor vegans zijn er wel wat opties. Reserveren is helaas niet mogelijk.

Een paar weken geleden lanceerde Hasselt de MuziekTour: een wandeling langs vijftien punten die je laten kennismaken met het muzikale DNA van de stad. Gewapend met een stadsplan en een opgeladen smartphone verken je winkelstraten, het skatepark en enkele muzikale hoogtepunten die je niet wil missen. Wie echt ambitieus is, combineert de muziekwandeling met de graffititour. Dat vergt iets meer navigatieskills, maar er zit wel degelijk een grote overlap in beide routes. En als je op één dag de hele stad wil zien, is er geen tijd om te talmen. Een routeplan kan je online downloaden of afhalen in het kantoor van Visit Hasselt. Een uitgebreide review van de MuziekTour lees je hier. Pal in het centrum heb je een hele reeks restaurants die er allemaal even aanlokkelijke uitzien. Ik nestel me comfortabel op het volle terras van de Goeie Goesting, een gevestigde waarde in de Limburgse hoofdstad. De keuken van deze klassieke brasserie is Frans-Belgisch met mediterraanse accenten. Hoewel de degustatiegerechten, een soort mini-versie van de hoofdgerechten, er erg aanlokkelijk uitzien, opteer ik voor een lunchmenu met aperitief, voor- en hoofdgerecht. Het huisaperitief is een verrassende versie van de apérol spritz. De kaaskroketten die ik bestel zijn artisanaal en ook de vegetarische pasta is zeer vers en smaakvol. Kwaliteit zonder poespas. Wie het graag iets minder klassiek heeft, kan z'n beentjes onder tafel schuiven bij Boulebaar, een lunch en brunchplek in een oud herenhuis. Het menu is een bont allegaartje van exotische gerechten zoals dim-sums, halloumi chicken en noodle soup: eenvoudig, smakelijk en verrassend. Er is maar een huiswijn, maar die is wel voortreffelijk. Goeie Goesting, Zuivelmarkt 18 Boulebaar, Leopoldplein 17Het modemuseum Hasselt heeft met recht en reden een goede reputatie bij veel modefans: zowel de locatie als de expo's zijn op zich al een reden om naar Limburg af te zakken. Momenteel loopt er de terecht gehypete 'Activewear', een tentoonstelling die de relatie tussen mode en sport verkent. Gastcuratoren van dienst zijn ex-olympiërs Olivia Borlée en Elodie Ouédraogo, die beide een hart voor mode hebben. De expo geeft een heel duidelijk beeld van hoe onze kijk op sport en sportmode veranderd is, en hoe modeontwerpers de sportcultuur steeds gretiger omarmen en incorporeren. Indrukwekkend is ook de uitgebreide sneakercollectie, waarvan enkele exemplaren tijdelijk door de twee curatoren aan het museum gedoneerd werden. Via een audiotour kan je je laten rondleiden door zowel Olivia als Elodie én diens man Jeroom. Voor kinderen is er dan weer een opdrachtenparcours waarmee ze medailles kunnen verzamelen. Met andere woorden: hier ben je met gemak een hele poos zoet. Gasthuisstraat 11, meer info via de websiteHasselt is een rustige en groene hoofdstad. Toch loont het de moeite om een stukje te wandelen richting het Kapermolenpark, waar je je geamuseerd kan vergapen aan hoe de plaatselijke jeugd zich uitleeft op een skateboard. Wie door het park loopt, komt uit aan de Japanse Tuin, de grootste in zijn soort in Europa. Hier moet je zijn om te genieten van de stilte, het geluid van de watervallen en het spectaculair verkleuren van de boombladeren - ideaal voor wie post- corona snel last heeft van overprikkeling of nood heeft aan een dagelijks meditatiemoment.Gouverneur Verwilghensingel 15, meer info via de websiteHet is pas open, maar door de felroze gevel moeilijk te missen: café en taartenwinkel Cantine Clementine. Het is een vrolijk zaak met een overdosis zoetigheid en ouderwetse filterkoffie die geserveerd wordt in vintage bloemenservies. De ideale plek om die namiddagdip te bestrijden met een suikerkick. Naast taart kan je hier ook spannende drankjes als speltbier en homemode lemonade krijgen, die je ofwel drinkt in het - eveneens knalroze - interieur of meeneemt om elders te nuttigen. Maastrichterstraat 8016u CULTUUR EN ARCHITECTUURDe officiële opening van het hernieuwde Z33-gebouw viel in het water door de coronacrisis en dat is doodzonde. Ook zonder kunst is het een echte bezienswaardigheid door z'n architecturaal vernuft. Denk: strakke lijnen, grote ramen op onverwachte plaatsen en een origineel schaduwspel. Momenteel loopt er The Sustainist Gaze, een overzichtstentoonstelling van de Belgische fotograaf Kristof Vrancken, die ecologie, activisme en fotografie combineert in abstracte analoge natuurbeelden. Bonnefantenstraat 1, meer info over tickets en expo's via de website17u SHOPPEN IN SNELTEMPODe Limburgse hoofdstad profileert zichzelf graag als shoppingstad. Dat lijkt wat overdreven voor wie regelmatig winkelt in grotere steden als Antwerpen of Brussel, maar dat betekent niet dat er niets te ontdekken valt. De concept store La Bottega is zeker een stop waard voor fans van Belgische en Scandinavische merken als Christian Wijnants, Nathalie Vleeschouwer, MSCH en Samsoe & Samsoe. Naast kleding zijn er ook schoenen en accessoires te krijgen en kan je er een hapje eten. Ook het duurzame Belgische label Wearable stories heeft in Hasselt een van z'n twee fysieke winkels waar het fijn shoppen is. Voor een mix van design, juwelen, cadeautjes en andere leuke hebbedingen is OUI dan weer de plek bij uitstek. La Bottega, Paardsdemerstraat 9 Wearable Stories, Dokter Willemsstraat 2 OUI, Aldestraat 50-59 18u LEKKER EN LOKAAL DINEREN Groenten die rechtstreeks van het veld naar je bord gaan en bijgevolg elk seizoen wisselen: dat is het concept van de Levensboom. De chef, Simon zaait, kweekt en oogst het leeuwendeel van de ingrediënten op zijn eigen veld in Alken. Alle drie-, vier- of vijfgangenmenu's zijn volledig vegetarisch, biologisch en vrij van geraffineerde suikers: zoals het cliché het wil dus lekker en gezond. De sfeer is er hartelijk en ongedwongen, het menu wisselt regelmatig. Een aanrader voor wie zich graag laat verrassen. De Levensboom, Leopoldplein 44