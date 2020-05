Toeristen en reizigers uit 19 landen zullen vanaf 20 juni opnieuw naar Cyprus kunnen vliegen. België staat voorlopig niet op de lijst.

Toeristen en reizigers uit 19 landen zullen vanaf 20 juni opnieuw, en zonder quarantaineplicht, naar Cyprus kunnen vliegen. Dat heeft viceminister Savvas Perdios, die bevoegd is voor toerisme, op de staatstelevisie gezegd. België staat voorlopig niet op de lijst.

De 19 landen werden onderverdeeld in twee categorieën. Inwoners van de landen uit categorie A hoeven voor hun vertrek geen negatieve coronatest voor te kunnen leggen. Het gaat om Duitsland, Oostenrijk, Malta, Griekenland, Israël, Bulgarije, Finland, Slovakije, Slovenië, Litouwen, Noorwegen, Denemarken en Hongarije. Zwitserland, Tsjechië, Polen, Roemenië, Kroatië en Estland vallen onder categorie B. Vakantiegangers uit die landen moeten wel een negatieve test hebben ondergaan alvorens ze toegang krijgen tot het grondgebied.

Perdios benadrukte dat de lijst regelmatig zal worden geüpdatet, afhankelijk van de evolutie van het coronavirus in de verschillende landen ter wereld.

De Cypriotische autoriteiten kondigden ook aan dat zij de medische kosten zullen dekken van iedere toerist en zijn intimi die positief op het nieuwe coronavirus testen.

