Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Nu de wereld stilaan opnieuw 'opengaat', kunnen we voorzichtig reisplannen maken. Deze week: tips voor hongerige reizigers.

Restaurant with rooms

De hotels van The Pig staan bekend om hun goede smaak. Je vindt ze in de mooiste Engelse huizen of kastelen en de kamers zijn ingericht met Engelse baden, bloemetjesbehang, gouden lampen en fluwelen zetels. De oprichter van de keten omschrijft zijn concept als restaurants with rooms, om duidelijk te maken dat het eten er allesbehalve bijkomstig is....

De hotels van The Pig staan bekend om hun goede smaak. Je vindt ze in de mooiste Engelse huizen of kastelen en de kamers zijn ingericht met Engelse baden, bloemetjesbehang, gouden lampen en fluwelen zetels. De oprichter van de keten omschrijft zijn concept als restaurants with rooms, om duidelijk te maken dat het eten er allesbehalve bijkomstig is. Elke Pig heeft meerdere resto's binnen of garden shacks buiten, plus een eigen kruidentuin. De chefs focussen op streekproducten: zo kun je er op ontdekking in het ' 25 miles menu', met ingrediënten uit de omgeving. thepighotel.comHaute pâtisserie en Parijs gaan al jaren hand in hand, maar sinds kort beweegt er iets in de wereld van de boulangeries. Drie tips voor fans van de betere bakker. 1. MamicheEen roule canelle, babka du jour of croissant, oprichters Victoria Effantin en Cécile Khayat doen het er allemaal even verrukkelijk uitzien. mamiche.fr 2. Maison AlephChef-patissier Myriam Sabet bereidt lekkers met oosterse invloeden, zonder bewaarmiddelen of kleurstoffen. maisonaleph.com 3. Fou de PâtisserieDeze zoete boetiek is een concept van Muriel Tallandier en Julie Mathieu, die enkele jaren geleden het eerste Franse patisseriemagazine startten. foudepatisserie.comOp het mini-eiland Île de Noirmoutier vind je enkele foodie hotspots zoals het restaurant en de bistro van sterrenchef Alexandre Couillon. Hij vernieuwde tijdens de lockdown de gastenverblijven en start komende zomer ook een delicatessenzaak. Bij hotel Villa Arthus-Bertrand kun je dan weer paniers pique-nique bestellen, picknickmanden gevuld met lokaal lekkers.alexandrecouillon.com, villa-arthusbertrand.com