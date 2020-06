Cuba, dat erg afhankelijk is van het toerisme, heeft aangekondigd dat het op 1 juli opnieuw de grenzen opent voor vakantiegangers. Maar die zullen niet in het hele land welkom zijn.

In eerste instantie zullen toeristen alleen op enkele eilandjes mogen verblijven, meldt het ministerie van Toerisme in een mededeling. Het gaat om de eilanden Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz en Cayo Santa Maria. Volgens de minister van Toerisme Juan Carlos Garcia kunnen toeristen zo opnieuw genieten van de pracht die het land te bieden heeft zonder de veiligheid in gedrag te brengen en het risico op verspreiding van het coronavirus te verhogen.

Boekingen zijn vanaf vandaag al mogelijk. In Cuba zijn in totaal 2.280 besmettingen en 84 doden door het coronavirus geregistreerd. Volgens de autoriteiten is de epidemie er onder controle.

Wil je toch alles gezien hebben? Bekijk dan de hoogtepunten van een reis naar Cuba.

In eerste instantie zullen toeristen alleen op enkele eilandjes mogen verblijven, meldt het ministerie van Toerisme in een mededeling. Het gaat om de eilanden Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz en Cayo Santa Maria. Volgens de minister van Toerisme Juan Carlos Garcia kunnen toeristen zo opnieuw genieten van de pracht die het land te bieden heeft zonder de veiligheid in gedrag te brengen en het risico op verspreiding van het coronavirus te verhogen. Boekingen zijn vanaf vandaag al mogelijk. In Cuba zijn in totaal 2.280 besmettingen en 84 doden door het coronavirus geregistreerd. Volgens de autoriteiten is de epidemie er onder controle.