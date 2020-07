Enkele cruiseschepen wagen zich opnieuw aan het ruime sop. Voornamelijk rivier- en minicruises binnen Europa, met een beperkt aantal passagiers.

Rederijen gaan met elkaar in zee om hun protocollen op elkaar af te stemmen en zijn zoekende naar oplossingen voor een veilige herstart. Ook de boekingen zijn herbegonnen, zij het niet massaal. Ben Scheefhals, voorzitter van Cruise Line International Association (CLIA) ziet vooral vraag naar cruises voor 2022, van reislustigen die hun uitgestelde cruise opnieuw boeken maar ook nieuwe reizigers, en riviercruises binnen Europa.

Er zijn al kleinere schepen die opnieuw in Noorse of Franse wateren dobberen. Er wordt evenwel niet aangemeerd in Frankrijk, het is eerder een scenic cruise. De minicruises houden hun bezetting onder 50 procent om uit te proberen wat en of de herstart van toeristische cruises haalbaar is.

Rederijen gaan met elkaar in zee om hun protocollen op elkaar af te stemmen en zijn zoekende naar oplossingen voor een veilige herstart. Ook de boekingen zijn herbegonnen, zij het niet massaal. Ben Scheefhals, voorzitter van Cruise Line International Association (CLIA) ziet vooral vraag naar cruises voor 2022, van reislustigen die hun uitgestelde cruise opnieuw boeken maar ook nieuwe reizigers, en riviercruises binnen Europa.Er zijn al kleinere schepen die opnieuw in Noorse of Franse wateren dobberen. Er wordt evenwel niet aangemeerd in Frankrijk, het is eerder een scenic cruise. De minicruises houden hun bezetting onder 50 procent om uit te proberen wat en of de herstart van toeristische cruises haalbaar is.