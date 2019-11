Cruise op de Douro: 'Een uitstap in de Iberische levenskunst'

Traag meanderen in een steeds wisselend landschap van nauwe dalen en terrassen vol wijnstokken, witte landhuizen en pittoreske torentjes. Een cruise op de Douro is een uitstap in de Iberische geschiedenis en levenskunst.

Porto, de onoverwonnen stad, met de stalen boogbrug Dom Luis I, een Belgisch ontwerp. © GETTY IMAGES

Alsof ik van een zwart-wit- in een technicolorfilm ben gekatapulteerd, zo voelt het als we nauwelijks drie uur na het inchecken in Zaventem op de oever van de Douro staan. Met het kabelbaantje, de visrestaurants, toeristische portwijnkelders en kleurrijke barcosrabelos, de platbodems die eertijds de port over de Douro vervoerden, heeft Vila Nova de Gaia iets van een lunapark. Aan de overkant van de rivier ligt Porto, a cidade invicta, de onoverwonnen stad, majestueus tegen kliffen aangebouwd. Maar vergis je niet, Gaia is niet Porto Linkeroever, maar een zelfstandige stad, compleet met een eigen burgemeester. Hier leggen de cruiseschepen aan die stroomopwaarts het Dourodal invaren.

