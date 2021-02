Een jaar na de opmars van het coronavirus sluiten veel winkeleigenaren in Chinatowns over de hele wereld de deuren. Her en der zetten millennials uit de Oost-Aziatische diaspora sociale mediacampagnes op om hun Chinatown te redden.

Het begon met afkeurende blikken op straat. Daarna kwamen er steeds minder klanten naar de winkels en restaurants. Nu, een jaar na de uitbraak van corona, houden veel kleine shops in Chinatowns over de hele wereld ermee op.

Op 12 februari was het Chinees Nieuwjaar, traditioneel het drukste verkoopseizoen in Chinatown. Net nu staat Joanne Kwong op het punt om het hoofdfiliaal van Pearl River Mart in het New Yorkse Chinatown te sluiten -een halve eeuw nadat de winkel door haar schoonfamilie werd opgericht.

'De inkomsten wegen niet meer op tegen alle kosten die we moeten betalen en die zich de afgelopen 13 maanden hebben opgestapeld', zegt Kwong.

Omzetdaling sinds januari 2020

Chinatowns over de hele wereld, van New York over Londen tot Sydney, zagen de omzet al dramatisch dalen in januari vorig jaar, nog voor er overal lockdowns werden afgekondigd.

'Het is vermoeiend. Ik weet dat al die bedrijven, net als wij, moeten vechten om te overleven. Deze situatie verandert niet meer. Velen van ons zullen het niet redden en dat is angstaanjagend', zegt Kwong.

Toch vertrouwt ze erop dat de naambekendheid van haar merk de pandemie kan overwinnen, vooral dankzij het uitgebreide online aanbod en de verschillende onderafdelingen.

Kleine en middelgrote bedrijven, de belangrijkste werkgevers, zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door de gevolgen van de pandemie. Een vijfde loopt het risico om binnen enkele maanden definitief te moeten sluiten, zo blijkt uit een onderzoek uit 2020 van het International Trade Center.

Xenofobie

Chinatowns werden bovendien extra getroffen door xenofobie, zegt econoom Paul Ong van de Universiteit van California, Los Angeles (UCLA). Klanten lieten de Chinese winkels links liggen vanwege de Chinese link met covid.

Maar ook een achterhaald businessplan, dat al decennia meegaat, speelt de handelaren nu parten. Zo hebben veel winkels geen elektronisch betaalsysteem of kan je ze niet terugvinden op het internet, zaken die essentieel zijn gebleken om te overleven in tijden van covid. Chinese eigenaren hebben het vaak ook moeilijker om staatssteun aan te vragen.

Snellere en diepere daling

Een studie waar econoom Ong als coauteur aan meewerkte, toont aan dat er al voor de lockdown merkelijk minder voetgangers waren in het Chinatown van Los Angeles dan in andere regio's van de stad. De daling begint vroeger en gaat dieper, dat blijkt uit een analyse van smartphone gegevens.

'Andere buurten hebben de storm beter doorstaan. Voor een deel kwam dat precies omdat Chinatown het zo hard te verduren kreeg', zegt Ong, die ook stedenbouwkundige is en directeur van het Centrum voor Buurtkennis.

Toen het coronavirus zich een jaar geleden vanuit China begon te verspreiden, stelde Kwong een toenemende xenofobie tegen Aziaten vast en een daling van het aantal bezoekers in het Chinatown van New York.

Het voorbije jaar werden Aziaten van verschillende nationaliteiten vaker fysiek aangevallen, vooral in de Verenigde Staten. Die toename is in verband gebracht met de opkomst van de pandemie in China.

'Je wist niet of je in de metro zou worden aangevallen of lastiggevallen omdat je een mondkapje droeg', zegt Kwong.

Culturele erfenis

De strijd tegen de impact van covid-19 is natuurlijk niet beperkt tot de Chinatowns, maar het gevaar bestaat wel dat de culturele erfenis van deze enclaves verdwijnt, zegt Freya Aitken-Turff, hoofd van China Exchange, een Chinees culturele organisatie in het Chinatown van Londen.

'De geschiedenis en het erfgoed van het gebied is amper formeel gedocumenteerd. Als die bedrijven éénmaal verdwenen zijn en die gezinnen niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, gaan die verhalen verloren', zegt ze.

'Dan blijft enkel een Disney-achtig beeld over van wat een Chinatown zou kunnen of moeten zijn', zegt Aitken-Turff, die wereldwijd onderzoek heeft gedaan naar Chinatowns.

Tijdens de pandemie is 26 procent van de bedrijven met een Aziatische eigenaar in de Verenigde Staten over de kop gegaan. Het aantal bedrijven met een wit management is met 17 procent gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2020 van de Universiteit van Californië.

Volgens Ong hebben taal- en cultuurbarrières, beperkte digitale kennis en socio-economische nadelen ertoe geleid dat bedrijfseigenaren uit Chinatowns geen financiële hulp hebben gevraagd. Als ze al wisten dat er zoiets als overheidssteun bestaat.

'Het is geen natuurlijke achteruitgang. We zien hier een systeem van ongelijkheid. We moeten hier aandacht voor hebben en deze buurten helpen om te overleven', zegt Ong, die onderzoek doet naar Chinatowns en bedrijven van etnische minderheden.'Een van de meest levendige aspecten van een stad is diversiteit - diversiteit aan cultuur en diversiteit aan levensstijlen. En als we die verliezen, wordt de stad als geheel alleen maar armer.'

Millennials

Als reactie op de snelle teloorgang van deze cultureel en historisch belangrijke enclaves zijn dit jaar verschillende sociale mediacampagnes opgestart. Die willen liefhebbers van Chinatowns aansporen om er een bezoek te brengen of om een afhaalmaaltijd te bestellen en op die manier de economie te stimuleren.

Vrijwilligersgroepen zoals Send Chinatown Love en Welcome To Chinatown in New York, vaak geleid door millennials uit de Oost-Aziatische diaspora, hebben honderdduizenden dollars ingezameld en hebben winkels geholpen bij het gebruik van bezorgapps en sociale media.

'Het is onze liefdesbrief die we terugsturen naar Chinatown. Veel jonge Aziaten hebben hun succes van vandaag te danken aan het harde werk van deze mensen en aan de risico's die ze in het verleden genomen hebben', zegt Louise Palmer, een vrijwilliger bij Send Chinatown Love.

Jennifer Tam, medeoprichter van Welcome To Chinatown, zegt dat haar organisatie meer dan een half miljoen dollar heeft opgehaald voor bedrijven. Maar omdat het coronavirus nog altijd woedt, is het einde nog lang niet in zicht. 'Er is nog veel werk aan de winkel om deze bedrijven financiële middelen te geven', zegt Tam, die als vrijwilligster dit initiatief leidt.

Optimistisch

De Aziatische groothandel in voeding SeeWoo, die in 1975 in Chinatown Londen de deuren opendeed, heeft de omzet met 70 procent zien dalen sinds het begin van de pandemie. Maar toch zijn de bazen optimistisch over herstel.

Manager Lucy Tse-Mitchell heeft net een online bezorgdienst gelanceerd. Ze zegt dat ze er vertrouwen in heeft dat Chinatown zal vervellen tot een betere versie van zichzelf, omdat het aanbod Aziatische gerechten is uitgebreid en er nu gemikt wordt op een jongere doelgroep.

Heropleving

'Chinatown zal heropleven na covid, daar bestaat geen twijfel over, want het is een echte toeristische bestemming, er komen veel kantoormedewerkers en het is erg geliefd bij de jongere generatie', zegt Tse-Mitchell, de dochter van de SeeWoo-oprichter.

'De pandemie heeft een evolutie die al aan de gang was, doen versnellen. Ik denk dat we alleen maar zullen groeien en sterker zullen worden.'

Dit artikel is eerder verschenen bij IPS-partner Thomson Reuters News Foundation.

