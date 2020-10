Costa Rica heropent op 1 november zijn grenzen voor internationaal toerisme. Dat maakte de regering van het Centraal-Afrikaanse land vrijdag bekend.

Wegens de coronapandemie sloot Costa Rica in maart zijn grenzen. Het tussen de Stille Oceaan en de Caraïbische Zee geknelde land heropende die midden oktober al voor inwoners uit zes andere Centraal-Amerikaanse landen. In november volgt de rest van de wereld.

Het weer toelaten van internationale toeristen zal de economie in Costa Rica weer aanzwengelen, verzekerde minister van Toerisme Gustavo Segura. Elke toerist die het land bezoekt, zet volgens hem "een reeks productieketens in gang" in onder meer de landbouw, de visserij, de handel, het transport, het toeristisch gidsen en de horeca. Toerisme is een van de belangrijkste sectoren van de Costa Ricaanse economie: het vertegenwoordigt 8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en genereert 600.00 directe en indirecte jobs.

Vóór de coronapandemie bezochten jaarlijks meer dan 3 miljoen mensen Costa Rica. Het land is dus zwaar getroffen door de coronapandemie. Alleen al de heropening van de grenzen voor toeristen uit de Verenigde Staten zou volgens de regering weer 80.000 banen die tijdens de crisis verloren gingen, creëren en zowat 1,5 miljard dollar aan inkomsten genereren tegen 2021.

