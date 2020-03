Uit vrees voor het coronavirus laten veel vliegtuigreizigers hun ticket vervallen. Dat zegt de internationale organisatie van luchtvaartmaatschappijen (IATA) vandaag. Meerdere luchtvaartmaatschappijen melden volgens IATA dat tot vijftig procent van de passagiers niet komt opdagen op sommige vluchten.

Het is al langer duidelijk dat het coronavirus een grote impact heeft op het toerisme, en dus ook op de luchtvaartsector. Heel wat maatschappijen verminderen hun vluchtaanbod, omdat de vraag keldert. Brussels Airlines bijvoorbeeld zei vorige week dat het een impact voelde op het aantal boekingen op bijna alle Europese markten, en dat het de komende twee weken dertig procent van het aanbod op Noord-Italië schrapt. De maatschappij overweegt ook tijdelijke werkloosheid.

IATA zegt weet te hebben van een grote luchtvaartmaatschappij waarbij het aantal boekingen op Italië volledig is stilgevallen. Nog een maatschappij meldt dat de totale vraag een kwart lager ligt dan in dezelfde periode vorig jaar.

Aanpassing slotregels gevraagd

De internationale organisatie schatte een tiental dagen geleden dat het coronavirus de luchtvaartmaatschappijen wereldwijd meer dan 29 miljard dollar zou kosten. Maar toen ging ze er nog van uit dat de impact grotendeels beperkt zou blijven tot Oost-Azië. Volgens topman Alexandre de Juniac zou het coronavirus een aantal maatschappijen in gevaar kunnen brengen.

IATA vraagt dat door de buitengewone omstandigheden de slotregels op luchthavens zouden worden aangepast. Slots zijn de tijdvensters die luchtvaartmaatschappijen krijgen voor opstijgen en landen op een luchthaven. Maar als ze niet minstens tachtig procent van die slots gebruiken, riskeren ze die te verliezen voor het volgende jaar. IATA vraagt nu om die tachtig-procent-regel tot oktober te laten vallen. 'Op die manier kunnen luchtvaartmaatschappijen hun capaciteit aanpassen aan de marktomstandigheden, zonder dat ze vliegtuigen leeg moeten laten vliegen alleen om hun slots te kunnen behouden', luidt het in een persbericht. Op ruim 200 luchthavens wereldwijd wordt met slots gewerkt, ook op Brussels Airport.

Het is al langer duidelijk dat het coronavirus een grote impact heeft op het toerisme, en dus ook op de luchtvaartsector. Heel wat maatschappijen verminderen hun vluchtaanbod, omdat de vraag keldert. Brussels Airlines bijvoorbeeld zei vorige week dat het een impact voelde op het aantal boekingen op bijna alle Europese markten, en dat het de komende twee weken dertig procent van het aanbod op Noord-Italië schrapt. De maatschappij overweegt ook tijdelijke werkloosheid. IATA zegt weet te hebben van een grote luchtvaartmaatschappij waarbij het aantal boekingen op Italië volledig is stilgevallen. Nog een maatschappij meldt dat de totale vraag een kwart lager ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. De internationale organisatie schatte een tiental dagen geleden dat het coronavirus de luchtvaartmaatschappijen wereldwijd meer dan 29 miljard dollar zou kosten. Maar toen ging ze er nog van uit dat de impact grotendeels beperkt zou blijven tot Oost-Azië. Volgens topman Alexandre de Juniac zou het coronavirus een aantal maatschappijen in gevaar kunnen brengen. IATA vraagt dat door de buitengewone omstandigheden de slotregels op luchthavens zouden worden aangepast. Slots zijn de tijdvensters die luchtvaartmaatschappijen krijgen voor opstijgen en landen op een luchthaven. Maar als ze niet minstens tachtig procent van die slots gebruiken, riskeren ze die te verliezen voor het volgende jaar. IATA vraagt nu om die tachtig-procent-regel tot oktober te laten vallen. 'Op die manier kunnen luchtvaartmaatschappijen hun capaciteit aanpassen aan de marktomstandigheden, zonder dat ze vliegtuigen leeg moeten laten vliegen alleen om hun slots te kunnen behouden', luidt het in een persbericht. Op ruim 200 luchthavens wereldwijd wordt met slots gewerkt, ook op Brussels Airport.