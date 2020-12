Coronatest en quarantaine verplicht voor wie terugkeert uit rode zone

Wie meer dan 48 uur in een rode zone geweest is, moet bij terugkeer in quarantaine en wordt verplicht tot een coronatast. Dat heeft het Overlegcomité beslist.

Er komen strengere reisregels voor terugkerende vakantiegangers. Dat heeft het Overlegcomité zonet beslist, maakt premier De Croo bekend op Twitter. Vakantiegangers moeten na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone verplicht in quarantaine. Voor werknemers uit essentiële beroepen, studenten die een examen moeten afleggen en inwoners die moeten reizen voor professionele doeleinden zijn uitzonderingen voorzien.Op de eerste en zevende dag na hun terugkeer moeten reizgers ook een verplichte coronatest laten uitvoeren. Vanaf 2 januari ontvang je daarvoor een sms, waarmee je je kan aanmelden bij een testcentrum. Op Brussels Airport zal de testcapaciteit verder worden uitgebreid, om inkomende reizigers toe te laten zich daar meteen vrijwillig te laten testen. De luchthaven van Charleroi en het station Brussel-Zuid zullen later volgen. Niet-inwoners die naar ons land reizen, moeten sinds 25 december 48 uur voor aankomst een negatieve test voorleggen. De regels gaan vanaf morgen 31 december van kracht. Het Overlegcomité hoopt zo het invoeren van nieuwe besmettingen en de verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan. Er komen ook extra controles bij de terugkeer, aldus premier De Croo. Vooral op het Passenger Location Form en de verplichte negatieve test voor niet-inwoners zal gecontroleerd worden.