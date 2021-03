Vorig jaar boekten 69 procent minder buitenlandse toeristen een overnachting in een Belgisch vakantieverblijf. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van statistiekbureau Statbel. In het totaal noteerden de vakantieverblijven in ons land in 2020 52 procent minder overnachtingen.

De coronacrisis zorgde vorig jaar voor een duidelijke afname in het aantal overnachtingen in Belgische vakantieverblijven. Terwijl er in 2019 nog 42.512.847 overnachtingen werden geregistreerd, daalde dat cijfer in 2020 naar 20.217.003 of een daling met 52 procent. Vooral de hotels werden zwaar getroffen (-63 procent), maar ook vakantiedorpen (-57 procent), jeugdherbergen (-54 procent) en bed and breakfasts (-47 procent) zagen het aantal overnachtingen halveren. Gîtes en vakantieappartementen (-33 procent) en campings (-27 procent) hielden op hun beurt beter stand. Vooral buitenlandse toeristen opteerden er voor om niet langer naar ons land af te zakken. Niet onlogisch gezien de maatregelen. Daar werd een daling van 69 procent genoteerd. Bij binnenlandse toeristen was die daling met 36 procent minder uitgesproken. Dat heeft tot gevolg dat buitenlandse toeristen in 2020 goed waren voor minder dan een derde van het totale aantal overnachtingen. In 2019 was dat nog de helft. (Belga)