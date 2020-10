De eerste sneeuw in de Alpen en de Pyreneeën is al gevallen, uitzonderlijk vroeg voor de tijd van het jaar. Maar zullen we er ook van kunnen genieten? De wintersportgebieden laten deze winter alvast niets aan het toeval over.

Heel wat wintersporters zagen hun skivakantie begin dit jaar in het water vallen door de coronacrisis en staan te popelen om de komende maanden alsnog richting wintersportgebieden te trekken voor een broodnodig gevoel van vrijheid op de latten of op de plank. Of dat ook werkelijk zal kunnen, is onzeker.

...

Heel wat wintersporters zagen hun skivakantie begin dit jaar in het water vallen door de coronacrisis en staan te popelen om de komende maanden alsnog richting wintersportgebieden te trekken voor een broodnodig gevoel van vrijheid op de latten of op de plank. Of dat ook werkelijk zal kunnen, is onzeker. De bedenking 'moeten we wel gaan, of niet?' is wellicht al meermaals gevallen in menig huishouden. Het winterseizoen 2020-21 zal immers niet verlopen zoals andere jaren. Het is niet onmogelijk dat er tussen de start van het skiseizoen in december en het einde in april opnieuw reisbeperkingen, speciale maatregelen of zelfs lockdowns zullen zijn. En dat is geen voorbode van een stressvrije vakantie. Wie houdt van zekerheid, blijft dus beter thuis. Wie wel gaat, zal het misschien nog nooit zo rustig hebben gehad op wintersportvakantie. Bovendien doen de skidomeinen er alles aan om je vakantie zo veilig mogelijk te laten verlopen. Skiën en snowboarden zijn bovendien buitenactiviteiten in de weidse natuur die bij uitstek coronaproof zijn. De kans is echter niet onbestaand dat je toch een besmetting oploopt op drukke plaatsen, zoals in bars. Het coronavirus is immers nog alomtegenwoordig.Het plannen van een skireis is dit jaar niet evident. Is je reisbestemming een rode zone, dan is het niet langer verboden om er naartoe te reizen, maar Buitenlandse Zaken raadt reizen naar die plaatsen wel 'ten zeerste af'. Deze strikte ontrading wordt beschouwd als een 'negatief reisadvies'.Het reisadvies per land vind je hier.Om te vermijden dat je zal afreizen naar een rode zone, is het beter om te wachten tot het laatste moment om je skivakantie te boeken. Wil je toch zeker zijn van een plek in de drukke schoolvakantieweken, dan kun je nu al boeken op voorwaarde dat er een geldteruggarantie geldt voor het geval er plots een negatief reisadvies wordt uitgevaardigd voor je vakantiebestemming. Aangeraden wordt om een beroep te doen op erkende reisbureaus, accommodatieverhuurders en de toeristische diensten van de skioorden zelf. Check zeker de annulatievoorwaarden. Sunweb stort bijvoorbeeld het geld terug wanneer de vakantiebestemming binnen de twee weken voor vertrek een negatief reisadvies krijgt ten gevolge van covid-19. Het gaat om reizen met vertrek tussen 15 december 2020 en 15 mei 2021. Club Med betaalt je verblijf terug indien dit geannuleerd wordt door covid-19 45 dagen voor de eerste dag van het verblijf. Ook bij TUI is een terugbetaling van kracht, met een maximale terugbetalingstermijn van zes weken. Ga ook na of je gedekt bent door je reisbijstandverzekering. Mutas, de reisbijstandcentrale van de zowat 8,8 miljoen leden van de verschillende ziekenfondsen, weigert medische reisbijstand aan reizigers die bewust naar bestemmingen reizen die rood zijn ingekleurd op de coronakaart. Wie afreisde naar een regio die pas tijdens het verblijf van groen of oranje naar rood wijzigde, behoudt wel recht op medische bijstand. Boek je accommodatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de piste, om drukke skibussen te vermijden en reserveer je skimateriaal op voorhand zodat je de eerste dag niet hoeft aan te schuiven in een drukke skiwinkel. In sommige skigebieden is dat zelfs verplicht.De skiresorts zijn na een geslaagd zomerseizoen allemaal van plan om van bij de start van het winterseizoen open te gaan, ook al zullen misschien enkel de lokale inwoners gebruik kunnen maken van de pistes. In elk resort zullen er naast de basisregels van het land, aparte maatregelen gelden, zoals het downloaden van een gratis app voor reservaties van activiteiten en restaurants tot een beperkte capaciteit op de skiliften of zelfs een beperkt aantal skipassen.Vooral Oostenrijk is op zijn hoede. Dat is niet zonder reden. In februari en maart zouden duizenden vakantiegangers het coronavirus hebben opgelopen in skistations in de deelstaat Tirol, vooral in het skioord Ischgl. Daarom heeft de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz strenge maatregelen voor het komende seizoen uitgevaardigd. Zo zal het skiën niet gepaard gaan met de befaamde après-ski-feesten. 'Skiplezier ja, maar zonder après-ski', aldus Kurz bij de aankondiging van de maatregel. Je zal in Oostenrijk wel nog op café en restaurant kunnen gaan, maar je moet er zittend eten en drinken en om 22 uur sluit de horeca de deuren. Komende winter wordt dus de winter van de sport, niet van de party.Voorlopig geldt er geen landelijke limiet op het aantal bezoekers in de skigebieden. In kabelbanen moet wel voldoende afstand worden gehouden en zijn mondmaskers verplicht. In stoeltjesliften of sleepliften hoef je dan weer geen mondmasker te dragen. Het mondmasker mag vervangen worden door een buff. Lees meer op austria.info.In Frankrijk is er geen expliciet verbod op après-ski, al is dat iets waar Frankrijk sowieso al niet erg op inzet. Maar ook hier mogen drank en voeding niet staand geconsumeerd worden. France Montagnes, de toerismeorganisatie voor de Franse bergen, heeft naast de basisregels in Frankrijk, bijkomende maatregelen uitgevaardigd voor op en naast de pistes die ze op een handige infografiek verzamelde (zie onder). Zo is een mondmasker verplicht in de rij voor de skilift en in de skilift zelf (ook op stoeltjesliften). Tijdens het aanschuiven dient een meter afstand gehouden te worden. Een buff wordt niet aanvaard als mondmasker. Bekijk de maatregelen op France Montagnes.In Italië gelden voorlopig de strengste maatregelen. Bij binnenkomst in het land zijn Belgen verplicht om een coronatest te ondergaan. Het mondmasker is overal verplicht, zelfs in de buitenlucht als er anderen in de buurt zijn. Gelukkig geldt de mondmaskerplicht niet bij het uitvoeren van een lichamelijke activiteit, dus ook niet bij het skiën of snowboarden. Sinds eind september moeten Belgen verplicht 10 dagen in quarantaine als ze aankomen in Zwitserland, wat een skivakantie in het land bijna onmogelijk maakt.