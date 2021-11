Bij een brand in een museum in Gungu, in het westen van de Democratische Republiek Congo (DRC), zijn meer dan 25.000 stukken en kunstwerken in de vlammen opgegaan.

Dat is vernomen van de lokale autoriteiten. Het gaat onder meer om verschillende bekende Pende maskers. Het museum werd in 2008 opgericht met Belgisch geld.

'De brand brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag. Ik hoorde rond 1.00 uur een luide knal. Het museum telde meer dan 25.000 stukken of kunstwerken ter waarde van 15 miljoen dollar. Niets kon gered worden', zei oprichter en directeur van het museum in de provincie Kwilu, Aristotle Kibala, aan AFP.

'De exacte redenen voor deze verachtelijke daad zijn nog niet duidelijk. Maar ik ben altijd door verschillende politici in het land tegengewerkt', voegt die er aan toe. Bij de kunstwerken die in de as werden gelegd, zijn de bekende maskers van de Pende stam die dateren uit 1890, 1900 en 1925.

Het musuemgebouw werd in 2008 opgericht met financiering van de Belgische Technische Coöperatie, nu het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel, voor een bedrag van zowat 32.000 euro.

Dat is vernomen van de lokale autoriteiten. Het gaat onder meer om verschillende bekende Pende maskers. Het museum werd in 2008 opgericht met Belgisch geld. 'De brand brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag. Ik hoorde rond 1.00 uur een luide knal. Het museum telde meer dan 25.000 stukken of kunstwerken ter waarde van 15 miljoen dollar. Niets kon gered worden', zei oprichter en directeur van het museum in de provincie Kwilu, Aristotle Kibala, aan AFP. 'De exacte redenen voor deze verachtelijke daad zijn nog niet duidelijk. Maar ik ben altijd door verschillende politici in het land tegengewerkt', voegt die er aan toe. Bij de kunstwerken die in de as werden gelegd, zijn de bekende maskers van de Pende stam die dateren uit 1890, 1900 en 1925. Het musuemgebouw werd in 2008 opgericht met financiering van de Belgische Technische Coöperatie, nu het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel, voor een bedrag van zowat 32.000 euro.