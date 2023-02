Concert bij kaarslicht, lichtfestival of liever een expo? Drie uitstappen om in de agenda te zetten

De dagen worden lichter en de zin om opnieuw uit uw kot/luie zetel te komen groter. Drie events om naar uit te kijken.

Bright Festival (Brussel)

Het jaarlijkse lichtfestival strijkt dit weekend weer neer in onze hoofdstad. Het festival is onderdeel van ‘Art Nouveau Brussels’ en zet het rijke architecturaal erfgoed in de kijker. Er zijn drie routes die je langs een twintigtal kunstzinnige lichtinstallaties leiden. Dit jaar maakt ook de gemeente Schaarbeek voor het eerst deel uit van het parcours. Goed om te weten: de kunstwerken zijn op ecologische wijze tot stand gekomen en de lichten zijn energiezuinig.

Nog tot zondagavond, meer info via visit.Brussels

Bags: Inside Out (Modemuseum Hasselt)

De handtas is het ultieme accessoire. Ze kan praktisch zijn, maar ook louter esthetisch. Neutraal, of bedoeld als statement. In de loop der jaren hebben onze rugzakken, reiskoffers en handtassen ontelbaar veel vormen en functies gehad. In een nieuwe expo Bags: Inside Out geeft het Modemuseum Hasselt een inkijk in die fascinerende geschiedenis. Modeliefhebbers kunnen iconische ontwerpen als de Birkin-bag, de baguette bag en de innovatieve designs van Mulberry en Karl Lagerfeld bewonderen en krijgen een exclusieve blik achter de schermen van de ateliers waar ze gemaakt werden. Zo krijg je een inzicht in de functie, de status en het vakmanschap van de handtas.

Nog tot 14 mei in het Modemuseum Hasselt

(c) Delvaux © Delvaux

Candlelight: 100 Years of Warner Bros (Brussel)

Concerten bij kaarslicht zijn tegenwoordig een ding en dat heeft ook Warner Bros goed begrepen. De filmstudio viert z’n honderdjarig bestaan met een reeks wereldwijde concerten die in het teken staan van de bekendste titels. De tournee houdt ook halt in Brussel, in het Atomium, waar een reeks strijkers onder meer ‘I’ll Be There for You’ uit ‘Friends’ en ‘Shallow’ uit ‘A Star is Born’ ten berde zal brengen. Een unieke kans voor wie Valentijn vergat of nog iets goed te maken heeft.

Tickets vanaf 45 euro. Het concert vindt plaats op 13 mei