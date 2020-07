Charles Van den Bossche van reisorganisatie Travelbase wil dat het systeem om landen groen, oranje of rood te kleuren onder de loep genomen wordt. 'De kans dat je in het Zweedse Varmland verorberd wordt door een beer is groter dan dat je er een corona-infectie oploopt.'

Met onze reisonderneming Travelbase hebben we de afgelopen maanden een ontzettend uitdagende periode meegemaakt. Op heel korte tijd hebben we verschillende voorheen populaire reisconcepten moeten annuleren of uitstellen en ondertussen massaal moeten inzetten op coronaverantwoorde reizen. Eén van de vakanties die we naar voor schoven waren expedities in de uitgestrekte natuur van Scandinavië.

Vele honderden reizigers zijn op dit ogenblik bijvoorbeeld aan het kanovaren in de Zweedse wildernis of zijn dit de komende weken van plan. Ze gaan er naartoe met eigen vervoer of met een bus waar de helft van de zitplaatsen is uitgenomen om extra ruimte te creëren en de passagiers met overtuiging een mondkapje opzetten. En toch zullen ze straks bij thuiskomst in quarantaine moeten, en zullen velen niet op hun reis kunnen vertrekken.

Begin juni kregen we definitief groen licht van de overheid om reizen binnen de Europese Unie te laten doorgaan. Sindsdien zijn zowat alle coronaparameters in Zweden sterk verbeterd. De afgelopen maanden wemelde het in de media van de negatieve berichten over de aanpak van de Zweedse overheid in de gehele coronacrisis. Als enige Europees land koos Zweden heel bewust om niet in een collectieve kramp te schieten. De scholen zijn er nooit dichtgegaan en de restaurants hebben hun deuren niet moeten sluiten. Er liepen nooit politieagenten op straat om iedereens va et vient te controleren en indien nodig te beboeten.

Code rood voor heel Zweden is absurd

Kwatongen beweren dat dit ontzettend veel extra doden heeft veroorzaakt en een ware implosie zou betekenen voor de gezondheidssector in Zweden. Het land heeft echter nooit capaciteitsproblemen gehad in haar ziekenhuizen en hoeft qua sterftecijfers geen schaamrood op de wangen te hebben. Ondertussen zit Zweden in de staart van de epidemie.

Het is dan ook volstrekt absurd dat de Belgische overheid het hele land plotsklaps op rood plaatst en vele honderden reizigers die op een verantwoorde manier aan het reizen zijn in de problemen brengt. Werd ons niet verteld door opperviroloog Steven Van Gucht dat het niet belangrijk is waar je juist heen reist, maar dat het van belang is wat je er precies doet? In het uitgestrekt Varmland kom je vaak een week lang geen levende Zweedse ziel tegen. De kans dat je er verorberd wordt door een beer is al groter dan dat je er een corona-infectie oploopt.

Door dit negatieve reisadvies worden net de landgenoten getroffen die even in alle rust en ver weg van de massa willen genieten in plaats van een robbertje te vechten om een handdoek aan een drukbevolkte Costa of de druktebarometer aan eigen kust nauwlettend in de gaten te houden.

Het reisadvies van Buitenlandse Zaken wordt op deze manier jammer genoeg gedegradeerd tot een rondje willekeur waarbij de stoute leerling in de klas liefst zo hard mogelijk gestraft moet worden. Dat er daardoor vele landgenoten in de problemen komen moet er maar bij genomen worden. Het systeem met kleurencodes mag wat ons betreft volledig op de schop. Terwijl het de bedoeling was om duidelijkheid te verschaffen voor de Belgische reiziger, veroorzaakt het nieuwe systeem vooral één grote chaos in hoofden van iedereen die het ook maar enigszins overweegt om te reizen. Een onschuldige reisintentie kan van de ene dag op de andere veranderen in een huisarrest van twee weken. Touroperators werden de laatste weken reeds getransformeerd in quasi volwaardige call centers die ongeruste reizigers te woord moesten staan en er dreigt weinig beterschap op ons af te komen wanneer men met dit systeem verdergaat.

Een kleurenkaart die om de haverklap verandert, is geen oplossing op lange termijn en kan de doodsteek betekenen van de reissector

Elke dag is het in een spanning wachten op de duim omhoog of omlaag die bepaalt of de geplande reis mag doorgaan. Wie het aandurft om het advies van de overheid naast zich neer te leggen, riskeert zelfs een gevangenisstraf. Geen enkel land in Europa hanteert eenzelfde mechanisme.

Het hele systeem loopt ook over van een wantrouwen in de verantwoordelijkheidszin van de burger. Door bijvoorbeeld een heel territorium als Zweden te verbieden als reisbestemming ga je ervan uit dat de burger niet verstandig genoeg is om te beseffen dat het beter is om de coronahotspots in het land te vermijden. Onze ervaring van de afgelopen maanden toont duidelijk aan dat de overgrote meerderheid van de mensen die alsnog een reis boeken heel bewust kijken naar een reisbestemming of concept waar het risico op infectie zo laag mogelijk is.

Meer dan ooit is er nood aan een krachtdadig Europees beleid waarbij de Europese Unie beschouwd kan worden als één grote reisbubbel. Een kleurenkaart die om de haverklap verandert, is absoluut geen oplossing op lange termijn en kan de doodsteek betekenen van de reissector.

We vragen dan ook met lichte aandrang om het reisadvies van Zweden opnieuw onder de loep te nemen. We vragen om regio per regio te bekijken en zich te baseren op actuele data. Zo willen we ervoor zorgen dat vele landgenoten binnenkort niet onterecht in quarantaine moeten en nog vele anderen hun verantwoorde reisplannen niet op het allerlaatste nippertje moeten opbergen.

