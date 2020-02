Club Med, de Franse uitbater van vakantiedorpen, richt zich steeds meer op reizigers die er warmpjes bij zitten. Negen op de tien resorts wereldwijd zijn luxebestemmingen.

Van de 60.000 Belgen die in 2019 een reisje boekten via Club Med opteerde zo'n 75 procent voor een luxedorp. Dat is 8 procent meer dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het bedrijf, dat voor het derde jaar op rij de winst ziet stijgen.

Club Med vaart al sinds 200 een meer luxueuze koers. In 2004 was slechts een kwart van de vakantieresorts premium, nu is dat bijna 90 procent. Die aanpak valt in de smaak bij de klanten. In eigen land boekte 75 procent een luxevakantie via Club Med, internationaal ligt dat cijfer zelfs op 91 procent. Toch wil Club Med ook de toegankelijke vakantiedorpen in het aanbod houden. 'Daar rekruteren we onze toekomstige klanten', verklaart Xavier Mufraggi, algemeen directeur van Europa en Afrika.

Milieubewuster

Ook Europese resorts van Club Med worden opnieuw onder de loep genomen, vooral met oog op milieubewuste reizigers die zich graag met de trein verplaatsen. De Fransen zijn nog steeds de belangrijkste klanten van Club Med (26 procent), voor de Amerikanen en de Belgen (6 procent). De onderneming mikt wel op een verdere internationalisering.

Club Med werd in 1950 opgericht door de Fransman Gilbert Trigano en Gérard Blitz, de zoon van een Antwerpse diamantair. Ze wilden vakantiedorpen creëren die voor iedereen toegankelijk zijn. Daaruit ontstaat Club Méditerranée, met in eerste instantie vooral resorts rond de Middellandse Zee. Intussen heeft Club Med vakantiedorpen op vijf continenten.

