Ook al zit reizen er nu even niet in, Club Med kijkt alvast naar de toekomst en heeft nieuwe projecten aangekondigd in Marokko.

Het resort Marrakech La Palmeraie wordt gerenoveerd en uitgebreid, Yasmina krijgt een opknapbeurt en in Essaouira komt een gloednieuw Premium Resort.

Marrakech La Palmeraie

In Marrakech La Palmeraie wordt de nadruk meer gelegd op gezinnen met kinderen. Het resort krijgt honderd nieuwe kamers, een groot familiezwembad met waterspelen en een Baby Club. Daarnaast wordt het Club Med Exclusive Collection-verblijf 'Le Riad', het wellnessgedeelte, de restaurants en de Meeting & Events-ruimte onder handen genomen.

Yasmina Resort

Het tweede project is het Yasmina Resort dat in 1970 in het noorden van het land werd geopend. De site bezit enkele fraaie troeven zoals een prachtig strand aan de Middellandse Zee, een uitgebreid aanbod aan sport- en vrijetijdsactiviteiten en het ligt niet ver weg van Europa. In 2011 kreeg het resort al een make over. Nu wordt er opnieuw 3,5 miljoen euro geïnvesteerd om beter in te spelen op de verwachtingen van de klanten, de aantrekkingskracht van het resort te vergroten en de levensduur te verlengen.

. © GF

Nieuw resort in Essaouira

Club Med kondigt aan dat er ook een nieuw premium Resort komt in Essaouira. Het gaat om een investering van ongeveer 90 miljoen euro. Het Resort zal het hele jaar door openblijven en zal 350 kamers tellen, waaronder een Club Med Exclusive Collection-verblijf.

Dit ecoresort voor gezinnen en actieve koppels wordt volledig geïntegreerd in de omgeving. Het zal een kwaliteitsvolle toeristische ervaring bieden door het uitzonderlijke natuurlijke, historische en culturele erfgoed te koppelen aan gezinsvriendelijke vrijetijdsactiviteiten en een brede waaier aan watersporten. Club Med Essaouira zal in 2024 zijn deuren openen.

Het resort Marrakech La Palmeraie wordt gerenoveerd en uitgebreid, Yasmina krijgt een opknapbeurt en in Essaouira komt een gloednieuw Premium Resort.Marrakech La PalmeraieIn Marrakech La Palmeraie wordt de nadruk meer gelegd op gezinnen met kinderen. Het resort krijgt honderd nieuwe kamers, een groot familiezwembad met waterspelen en een Baby Club. Daarnaast wordt het Club Med Exclusive Collection-verblijf 'Le Riad', het wellnessgedeelte, de restaurants en de Meeting & Events-ruimte onder handen genomen. Yasmina ResortHet tweede project is het Yasmina Resort dat in 1970 in het noorden van het land werd geopend. De site bezit enkele fraaie troeven zoals een prachtig strand aan de Middellandse Zee, een uitgebreid aanbod aan sport- en vrijetijdsactiviteiten en het ligt niet ver weg van Europa. In 2011 kreeg het resort al een make over. Nu wordt er opnieuw 3,5 miljoen euro geïnvesteerd om beter in te spelen op de verwachtingen van de klanten, de aantrekkingskracht van het resort te vergroten en de levensduur te verlengen.Nieuw resort in EssaouiraClub Med kondigt aan dat er ook een nieuw premium Resort komt in Essaouira. Het gaat om een investering van ongeveer 90 miljoen euro. Het Resort zal het hele jaar door openblijven en zal 350 kamers tellen, waaronder een Club Med Exclusive Collection-verblijf. Dit ecoresort voor gezinnen en actieve koppels wordt volledig geïntegreerd in de omgeving. Het zal een kwaliteitsvolle toeristische ervaring bieden door het uitzonderlijke natuurlijke, historische en culturele erfgoed te koppelen aan gezinsvriendelijke vrijetijdsactiviteiten en een brede waaier aan watersporten. Club Med Essaouira zal in 2024 zijn deuren openen.