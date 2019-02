Zo had het Opera House in Sydney er uitgezien kunnen hebben

In 1956 lanceerde de toenmalige premier van New South Wales Jospeh Cahill een internationale wedstrijd om een Nationaal Operahuis te ontwerpen. Het bouwwerk zou een plaats krijgen op Bennelong Point in Sydney. De Deense architect Jorn Utzon won met zijn ontwerp van een gebouw in de vorm van een groep schelpen, maar ook deze zeven ontwerpen gooiden hoge ogen en hadden best eens gerealiseerd kunnen worden. Budget Direct toont hoe de tekeningen van de zeven bijna-winnaars er in werkelijkheid eruit gezien zouden hebben.