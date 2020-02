Zo had het Capitol Building in Washington D.C. eruit kunnen zien

Het Capitol Building is een van de bekendste gebouwen in de Verenigde Staten en het hart van de Amerikaanse politiek. Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden (samen het Congress genoemd), zetelen in dit monumentale pand.

De eerste president van de Verenigde Staten, George Washington, schreef in 1792 een wedstrijd uit om de toekomstige zetel van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging te ontwerpen. George Washington was niet erg te spreken over de ontwerpen die binnenkwamen. Hij vond ze allemaal nogal saai: 'If none more elegant than these should appear, the exhibition of architecture will be a very dull one indeed.'

Net na het verstrijken van de deadline kwam er nog een laatste ontwerp binnen: van William Thornton. Deze amateurachitect zag uiteindelijk zijn - weliswaar flink aangepaste ontwerp - werkelijkheid worden. Maar het had dus slechts een haartje gescheeld of het Capitol Building had er helemaal anders uit gezien.

NeoMam Studios ging voor CashNet Usa op zoek naar de vijf meestbelovende alternatieve ontwerpen die niet uitgevoerd zijn en brengt ze in deze beelden tot leven.







Capitol Building © CashNet Usa 1. Oorspronkelijke ontwerp van William Thornton William Thornton was geen architect van beroep, maar hij had wel een vooruitstrevende visie op de toekomst van de VS en was thuis in de meest uiteenlopende domeinen. Zo schreef hij een boek over kometen, pleitte hij voor het afschaffen van de slavernij en het terugzenden van bevrijde slaven naar Afrika en bedacht hij een door stoom aangedreven wapen. Zijn ontwerp voor het Capitool was dat van een 'Georgian' herenhuis met een galerij met zes zuilen en een kleine koepel op het dak. Toen hem ter ore kwam dat George Washington een opvallende koepel wilde, tekende hij die er nog snel bij. Zijn oorspronkelijke ontwerp werd door verschillende bekende Amerikaanse architecten onder handen genomen, met het Capitol Building zoals we dat nu kennen als resultaat.







Capitol Building © CashNet Usa 2. Ontwerp van Stephen Hallet Deze van oorsprong Franse architect stond bovenaan in de wedstrijd totdat op de valreep William Thornton ten tonele verscheen. Hallet veranderde zijn ontwerp uiteindelijk vijf keer, maar werd toch verslagen. Zijn tekortkomingen: het ontwerp was te Frans en te duur. Als troost werd hij gevraagd om het ontwerp van Thornton te verfijnen en om als supervisor over het project te fungeren. Toen hij zijn eigen ideëen te veel door wilde drukken, werd hij alsnog ontslagen.







Capitol Building © CashNet Usa 3. Ontwerp van Andrew Mayfield Carshore Net als William Thornton is ook deze Mayfield Carshore een amateur-architect. Hij is een voormalige soldaat en leraar. Voor zijn ontwerp vond hij inspiratie in de koloniale herenhuizen met drie verdiepingen die hij in New England had gezien. Zijn tekening met een binnenplaats, eenvoudige ramen en een zuilengang, viel in de categorie die president Washington 'very dull' noemde omdat het er niet veel luxer uitzag dan een landhuis.







Capitol Building © CashNet Usa 4. Ontwerp van James Diamond Deze Ierse architect vond inspiratie in Dublin en de statige Britse herenhuizen aldaar en nam zijn ideëen mee naar de VS. Zijn ontwerp met lange rijen met ramen en een portiek op de begane grond, werd niet uitgekozen en tot zijn teleurstelling haalde ook zijn ontwerp voor het Witte Huis de eindstreep niet.