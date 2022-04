De zevende editie van het jaarlijkse kunstenfestival The Crystal Ship is zaterdagochtend officieel van start gegaan. Op verschillende locaties in Oostende hebben twaalf internationale artiesten opnieuw opvallende muurschilderingen aangebracht.

Sinds de start van het streetartfestival in 2016 hebben al honderdduizenden bezoekers de wandel- en fietsroutes van The Crystal Ship gevolgd. Ondertussen telt Oostende al 71 dergelijke grote muurschilderingen. De stad gaat er dan ook prat op dat The Crystal Ship het grootste gratis kunstenfestival in zijn genre is.

In de eerste week van de paasvakantie streken heel wat gerenommeerde street artists neer in Oostende. Op de hoek van de Velodroomstraat en de Maria-Theresiastraat is sinds enkele dagen al een opvallende muurschildering van een neergestorte vredesduif te zien. Het Israëlische collectief Broken Fingaz zal ook prints verkopen met dezelfde vredesboodschap. De opbrengst gaat integraal naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Broken Fingaz © Broken Fingaz

De zevende editie van het kunstenfestival werd officieel op gang getrapt in de Werkzaamheidstraat. Daar kunnen bezoekers genieten van het werk van de Baskische kunstenaar Iñigo Sesma, die bekend staat om zijn cinematografische stijl.

Ook het werk van de Litouwse street artist Egle Zvirblyte springt in het oog. Ze maakte als enige immers geen muurschildering, maar wel een sculptuur in de waterpartij voor het Kursaal. Met ook nog kunstenaars uit Portugal, Polen, Argentinië, Brazilie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk staat het internationaal karakter van The Crystal Ship buiten kijf. De enige Belgische op de zevende editie is de Luikse Adele Renault, die zich vooral laat inspireren door de natuur.

Franco Fasoli © Jules Césure

