De Sagrada Familia in Barcelona komt weer een stapje dichterbij haar voltooiing: vanavond om 20 uur wordt een enorme 12-puntige ster op de Torre de Maria, één van de negen kerktorens, voor het eerst verlicht.

In 1883 begon Antoni Gaudi met de bouw van de Sagrada Familia, maar hij overleed voordat hij de bouw kon voltooien. Volgens de laatste planning zou de basiliek in 2026 klaar zijn. Dan is het precies honderd jaar geleden dat Gaudi overleed. Maar ook die datum zal niet gehaald worden doordat de bouw te veel vertraging opgelopen heeft tijdens de coronapandemie.

Vandaag wordt er wel een nieuwe mijlpaal bereikt. Vorige week werd een enorme glazen ster op de 138 meter hoge toren gewijd aan de Heilige Maagd Maria geplaatst. En vandaag zal deze ster, die de skyline van de stad nu al heeft veranderd, voor het eerst aangestoken worden.

De ster is gemaakt van glas en staal telt 12 punten die allemaal 2,9 meter lang zijn. De ster is in totaal zeven meter lang en weegt 5,5 ton. De ster symboliseert de Ster van Bethlehem die de plaats aangaf waar Jezus geboren was. De datum is niet toevallig gekozen want vandaag wordt in Spanje de Onbevlekte Ontvangenis gevierd. De aartsbisschop van Barcelona zal om 20 uur een speciale mis houden en daarna wordt het licht ontstoken. Dit alles is live te volgen via deze livestream.

De toren waarop de ster is geplaatst telt 800 vensters die blauw oplichten. Blauw omdat Maria op afbeeldingen altijd blauwe kleding draagt. In aanloop naar 8 december werd gestart met het verlichten van de basis. Iedere dag gaat de verlichting wat verder omhoog totdat deze vandaag de top bereikt.

. © Getty Images

De aartsbisschop spreekt van 'een historisch moment na een jaar van duisternis en onvermoeibare strijd' en volgens de Stichting Sagrada Familia heeft de verlichte ster de skyline van Barcelona veranderd en zal deze hoop en licht brengen. Maar de omwonenden zijn er niet allemaal even blij mee. Woordvoerders Joan Itxaso en Salvador Barrosso van twee lokale protestgroepen noemen de ster in de Guardian 'esthetisch verschrikkelijk'. Ze hebben nog veel meer problemen met het plan om een enorme trap te bouwen die naar de hoofdingang van de kerk zal leiden. Dat zal betekenen dat drie woonblokken die onderdak bieden aan zo'n duizend inwoners en bedrijven, zullen moeten verdwijnen.

. © Getty Images

In 1883 begon Antoni Gaudi met de bouw van de Sagrada Familia, maar hij overleed voordat hij de bouw kon voltooien. Volgens de laatste planning zou de basiliek in 2026 klaar zijn. Dan is het precies honderd jaar geleden dat Gaudi overleed. Maar ook die datum zal niet gehaald worden doordat de bouw te veel vertraging opgelopen heeft tijdens de coronapandemie. Vandaag wordt er wel een nieuwe mijlpaal bereikt. Vorige week werd een enorme glazen ster op de 138 meter hoge toren gewijd aan de Heilige Maagd Maria geplaatst. En vandaag zal deze ster, die de skyline van de stad nu al heeft veranderd, voor het eerst aangestoken worden. De ster is gemaakt van glas en staal telt 12 punten die allemaal 2,9 meter lang zijn. De ster is in totaal zeven meter lang en weegt 5,5 ton. De ster symboliseert de Ster van Bethlehem die de plaats aangaf waar Jezus geboren was. De datum is niet toevallig gekozen want vandaag wordt in Spanje de Onbevlekte Ontvangenis gevierd. De aartsbisschop van Barcelona zal om 20 uur een speciale mis houden en daarna wordt het licht ontstoken. Dit alles is live te volgen via deze livestream. De toren waarop de ster is geplaatst telt 800 vensters die blauw oplichten. Blauw omdat Maria op afbeeldingen altijd blauwe kleding draagt. In aanloop naar 8 december werd gestart met het verlichten van de basis. Iedere dag gaat de verlichting wat verder omhoog totdat deze vandaag de top bereikt.De aartsbisschop spreekt van 'een historisch moment na een jaar van duisternis en onvermoeibare strijd' en volgens de Stichting Sagrada Familia heeft de verlichte ster de skyline van Barcelona veranderd en zal deze hoop en licht brengen. Maar de omwonenden zijn er niet allemaal even blij mee. Woordvoerders Joan Itxaso en Salvador Barrosso van twee lokale protestgroepen noemen de ster in de Guardian 'esthetisch verschrikkelijk'. Ze hebben nog veel meer problemen met het plan om een enorme trap te bouwen die naar de hoofdingang van de kerk zal leiden. Dat zal betekenen dat drie woonblokken die onderdak bieden aan zo'n duizend inwoners en bedrijven, zullen moeten verdwijnen.