Van zaterdag 4 december tot zondag 9 januari staat in het historisch centrum van Antwerpen opnieuw Winter in Antwerpen gepland.

Het stadsfestival pakt naar goede gewoonte uit met een kerstmarkt en een ijspiste, naast verschillende winterbars, een reuzenrad en activiteiten zoals een museumnocturne, sterrenkijken, een kijkspel en 'muzikale verrassingen'.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Lier gaat Antwerpen dus ondanks de coronasituatie tot nader order door met zijn kerstmarkt en andere winterse publiekstrekkers. Vanaf het station Antwerpen-Centraal zal een lichtslinger bezoekers tot de evenementensite in het historisch centrum leiden.

Op de Groenplaats vind je als vanouds een ijspiste en de ernaast gelegen winterbar Den Après. Aan het Steenplein is er het reuzenrad, waar je ook terechtkan voor 'apero en brunch with a view', een 'magisch kijkspel', sterrenkijken door sterrenwacht Urania en winterbar Bar Den. Tussen beide pleinen komt de populaire kerstmarkt.

Op donderdag 16 december openen 8 musea uitzonderlijk 's avonds hun deuren, van 17 tot 22 uur. Naast de vaste collecties en lopende tentoonstellingen zijn er dansvoorstellingen, muziekoptredens, voorlees-sessies en rondleidingen. Op oudjaarsavond kunnen feestvierders dan weer plaatsnemen op hun favoriete plek langs of met zicht op de Schelde voor het nieuwjaarsvuurwerk. Op zondag 9 januari zijn alle Antwerpenaars vanaf 12 uur welkom om de eindejaarsperiode af te sluiten met een gezellig samenzijn.

In de musea volgen de bezoekers de daar geldende maatregelen. Voor de winterbars en de ijspiste is een Corona Safe Ticket vereist. Een overzicht van alle op dat moment geldende coronamaatregelen zal op www.winterinantwerpen.be staan.

