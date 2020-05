De Wereldexpo 2020 in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) wordt met een jaar uitgesteld. Meer dan twee derde van de lidstaten heeft ingestemd met het uitstel.

De Wereldtentoonstelling zal nu plaatsvinden van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022, aldus het Bureau International des Expositions (BIE).

De expo in Dubai had eigenlijk in oktober 2020 van start moeten gaan. Maar wegens de vele beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie, hadden de Verenigde Arabische Emiraten begin april gevraagd om het evenement uit te stellen.

Ook BIE had eind april voor een uitstel gepleit. Voor een uiteindelijk beslissing was echter een tweederdemeerderheid onder de lidstaten vereist. De landen hadden tot 29 mei de tijd om zich uit te spreken. Maar volgens BIE hebben nu al voldoende lidstaten het licht op groen gezet.

Dubai heeft al miljarden euro's uitgegeven aan het evenement. Het emiraat hoopte ongeveer 25 miljoen toeristen te lokken.

