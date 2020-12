Het vuurwerk in de Australische stad Sydney gaat op ouderjaarsavond door maar door de coronapandemie is er geen publiek toegelaten om het spektakel te aanschouwen.

Het vuurwerk in de Australische stad Sydney gaat op ouderjaarsavond door maar door de coronapandemie is er geen publiek toegelaten om het spektakel te aanschouwen. Dat heeft de premier van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales, Gladys Berejiklian, maandag bekendgemaakt.

Het vuurwerk met oudjaar zal zeven minuten duren en er mag geen publiek aanwezig zijn. 'Mijn boodschap is: bewonder het vuurwerk van thuis uit op je tv', aldus Berejiklian.

Ten noorden van Sydney doken vorige week dertig nieuwe gevallen op van patiënten die besmet zijn met het coronavirus. De autoriteiten in de deelstaat New South Wales beslisten om opnieuw strengere maatregelen af te kondigen.

De bewoners van de regio kregen al de dringende boodschap thuis te blijven en enkel de hoogst noodzakelijke verplaatsingen te doen. De andere inwoners van Greater Sydney mogen niet meer zingen en dansen in gesloten omgevingen, tenzij tijdens beperkte huwelijksfeesten of religieuze vieringen. De afstandsregels in de cafés, bars en restaurants zijn aangescherpt en er is een limiet van 300 aanwezigen per horecazaak ingesteld.

Sinds het coronavirus er begin dit jaar opdook, zijn in Australië al 28.100 bevestigde gevallen geregistreerd. 908 inwoners overleden aan COVID-19.

