Virtual reality brengt Claude Monet tot leven in de Brusselse Hortagalerij

Kunst en technologie nemen vanaf 28 november de Hortagalerij in centrum Brussel over met de expo 'Claude Monet, The Immersive Experience'.

27 Keer gedeeld

Keer gedeeld















. © AFP

Door het gebruik van projecties en virtual reality wordt de bezoeker letterlijk ondergedompeld in meer dan 300 meesterwerken van De Franse impressionistische schilder Claude Monet. De projecties die het werk en de landschappen waarin Monet leefde tot leven brengen, worden verzorgd door Exhibition Hub, een Brussels bedrijf gespecialiseerd in de creatie en productie van immersieve tentoonstellingen. . © GF Aan de hand van 100.000 afbeeldingen en 60 projectoren worden de meesterwerken van Monet tot leven gebracht op muren, de grond en soms zelfs in 3D. Dankzij de grote trappen en de twee verdiepingen in de Hortagalerij kan er ook makkelijk met diepte en perspectief gespeeld worden. Wie 'Claude Monet, The Immersive Experience' echt intens wil beleven, kan zelfs een VR-bril opzetten en samen met de Franse impressionist op een tien minuten durende wandeling gaan waarin je meer te weten komt over het leven van de schilder. Een extra troef is dat Monet als schilder geobsedeerd was door licht. In die mate zelfs dat hij de kathedraal van Rouen tot wel veertig keer schilderde, vanuit verschillende perspectieven en op verschillende momenten van de dag. Maar de bezoeker zal even goed kunnen kennismaken met zijn domein Clos Normand (Giverny). De weelderige tuin die Monet hier aanlegde bracht veel inspiratie en een nog grotere fascinatie voor daglicht. . © GF . © GF . © GF