Nederland is zo'n beetje vlakste land ter wereld. Maar hoe zou de hoofdstad Amsterdam eruit zien als de stad omringd werd door bergen? Kunstenaar en muzikant Hessel Stuut laat het zien in deze video.

Kunstenaar, grafisch ontwerper en muzikant Hessel Stuut maakt met de video 'Amsterdam Mountains' een kinderfantasie werkelijkheid. Als kind beelde hij zich vaak in dat de wolken bergen waren, vertelt hij aan het NH Nieuws. 'Ik zat als kind al uit het raam naar bomen of een mooie wolkenpartij te staren en dan beeldde ik me in dat dat bergen waren. Ik denk dat veel meer mensen met dit idee hebben gespeeld.'

Hij houdt van de bergen, maar zou Amsterdam ook niet willen missen. Daarom zou hij eigenlijk het liefste willen dat we Amsterdam konden verhuizen naar een land als Noorwegen. Aan het Parool vertelt hij: 'Ik wilde al langer een filmpje maken van Amsterdam als stad in de bergen en ben er deze zomer, na de eerste lockdown, mee begonnen. Doordat er nauwelijks luchtverkeer was, had je vaak een strakblauwe lucht. Die gebruikte ik als green of beter blue screen; het is in wezen dezelfde techniek als die ze gebruiken in Hollywoodfilms om dingen te creëren die er niet echt zijn.'

Stuut maakte filmpjes van bekende plekken in Amsterdam zoals de Dam, het Leidseplein en het Vondelpark en verving de wolken door bergen. Dat hij niet de enige is die Amsterdam graag omringd door bergen zou zien, blijkt uit de grote belangstelling voor zijn video. Hij heeft dan ook een webshop geopend waarin liefhebbers prints van de video kunnen kopen.

Hessel Stuut is naast kunstenaar ook muzikant. Samen met Stijn Hosman vormt hij het electropopduo Polynation.

Kunstenaar, grafisch ontwerper en muzikant Hessel Stuut maakt met de video 'Amsterdam Mountains' een kinderfantasie werkelijkheid. Als kind beelde hij zich vaak in dat de wolken bergen waren, vertelt hij aan het NH Nieuws. 'Ik zat als kind al uit het raam naar bomen of een mooie wolkenpartij te staren en dan beeldde ik me in dat dat bergen waren. Ik denk dat veel meer mensen met dit idee hebben gespeeld.'Hij houdt van de bergen, maar zou Amsterdam ook niet willen missen. Daarom zou hij eigenlijk het liefste willen dat we Amsterdam konden verhuizen naar een land als Noorwegen. Aan het Parool vertelt hij: 'Ik wilde al langer een filmpje maken van Amsterdam als stad in de bergen en ben er deze zomer, na de eerste lockdown, mee begonnen. Doordat er nauwelijks luchtverkeer was, had je vaak een strakblauwe lucht. Die gebruikte ik als green of beter blue screen; het is in wezen dezelfde techniek als die ze gebruiken in Hollywoodfilms om dingen te creëren die er niet echt zijn.'Stuut maakte filmpjes van bekende plekken in Amsterdam zoals de Dam, het Leidseplein en het Vondelpark en verving de wolken door bergen. Dat hij niet de enige is die Amsterdam graag omringd door bergen zou zien, blijkt uit de grote belangstelling voor zijn video. Hij heeft dan ook een webshop geopend waarin liefhebbers prints van de video kunnen kopen. Hessel Stuut is naast kunstenaar ook muzikant. Samen met Stijn Hosman vormt hij het electropopduo Polynation.