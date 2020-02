Door paarden voortgetrokken trams, boten met immigranten die aanmeren, langzaam rijdende trams en toen al een drukte die nooit op leek te houden: deze video laat zien hoe het dagelijks leven in New York er zo'n eeuw geleden uitzag.

Door paarden voortgetrokken trams, boten met immigranten die aanmeren, langzaam rijdende trams, dames in lange jurken en mannen in pakken en met hoeden: New York in 1911 oogt heel anders dan het huidige New York. Toch was het toen al een drukke stad waar het leven nooit stil leek te staan. Dat is ook niet zo vreemd: in 1911 telde Manhattan al twee miljoen inwoners, dat zijn er zelfs meer dan tegenwoordig. Nu wonen er maar 1,6 miljoen mensen in Manhattan.

You Tuber Denis Shirayev en technicus Guy Jones gebruikten origineel filmmateriaal van de Zweedse nieuwsfirma Svenska Biografteatern en knutselde het aan elkaar, kleurden de beelden in en voorzagen ze van bijpassende geluiden. Het resutaat is een acht minuten durend filmpje dat je op een hele realistische manier meeneemt naar het New York van weleer.

Door paarden voortgetrokken trams, boten met immigranten die aanmeren, langzaam rijdende trams, dames in lange jurken en mannen in pakken en met hoeden: New York in 1911 oogt heel anders dan het huidige New York. Toch was het toen al een drukke stad waar het leven nooit stil leek te staan. Dat is ook niet zo vreemd: in 1911 telde Manhattan al twee miljoen inwoners, dat zijn er zelfs meer dan tegenwoordig. Nu wonen er maar 1,6 miljoen mensen in Manhattan.You Tuber Denis Shirayev en technicus Guy Jones gebruikten origineel filmmateriaal van de Zweedse nieuwsfirma Svenska Biografteatern en knutselde het aan elkaar, kleurden de beelden in en voorzagen ze van bijpassende geluiden. Het resutaat is een acht minuten durend filmpje dat je op een hele realistische manier meeneemt naar het New York van weleer.