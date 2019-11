Het stadspaleis in Jaipur, de Indiase stad die bekendstaat om de roze kleuren, is eigendom van de koninklijke familie, maar via Airbnb kan je nu in een van de luxe privévertrekken overnachten.

Vanaf 23 november kan je de Gudliya Suite in het driehonderd jaar oude stadspaleis verblijven. Deze suite was tot nu toe exclusief voorbehouden aan de koninklijke familie en hun gasten, Je gastheer is de 21-jarige Maharadja Padmanabh Singh die in 2011 zijn grootvader opvolgde.

Behalve de suite, hebben de gasten een eigen keuken, lounge, luxe badkamer en binnenzwembad. Ze hebben een eigen butler en een gids die hen mee op sleeptouw neemt door de stad: de musea, winkels, historische gebouwen of excursies in de omgeving. De typische, kruidige lokale gerechten nuttigen de gasten op het terras met schitterend uitzicht over de heuvels en forten die de stad omringen. Van de 'afternoon tea' kunnen ze genieten in de weelderige tuinen waar pauwen trots rondlopen.

Goedkoop is een nachtje in het paleis niet: 8.000 dollar per nacht, maar de opbrengst gaat wel volledig naar de nonprofit organisatie Princess Diya Kumari die zich inzet voor vrouwen en ambachtslui op het platteland. Tot 1 januari betaal je 'slechts' duizend dollar per nacht. Airbnb stort dan het prijsverschil aan de organisatie.

Het stadspaleis werd in 1727 gebouwd door Maharadja Sawai Jai Singh II, de stichter van de stad Jaipur. In het enorme paleis met zalen met kroonluchters, luxe ingerichte koninklijke kamers, paviljoens en tempels, bevindt zich ook een museum. Het paleis behoort tot de meest iconische bouwwerken in India.

Waarom heeft de koninklijke familie besloten een suite in het paleis aan te bieden op Airbnb? De Maharadja wil de wereld graag de pracht van Rajastan tonen aan reizigers uit de hele wereld. Zijn eigen reizen via Airbnb gaven hem het gevoel welkom te zijn in andere steden en culturen. Hij wil graag de Indiase gastvrijheid met gasten uit de hele wereld delen.

Jaigarh Fort en Amber Fort © Getty Images

Amber Fort © Getty Images

Amber Fort © Getty Images

Amber Fort © Getty Images

Jaigarh Fort © Getty Images