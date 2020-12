De Italiaanse stad Venetië is getroffen door overstromingen. De oorzaak is de hevige regenval van de afgelopen dagen, zeker omdat het systeem van waterkering in de stad niet werkt.

Burgemeester Luigi Brugnaro verklaarde op Twitter dat waterstanden tot 145 centimeter verwacht worden. Het San Marcoplein staat al onder water. De alarmfase rood is van kracht in Venetië. Weerdiensten voorspellen dat het waterniveau nog kan stijgen tot 135 centimeter op donderdag en vrijdag.

. © AFP

Het waterkering-systeem van de stad, MOSE, was volgens de burgemeester niet operationeel. Dat systeem was eerder dit jaar voor het eerst in gebruik genomen om de stad te beschermen tegen overstromingen in oktober. Het is voorlopig nog onduidelijk waarom MOSE niet werkte dinsdag.

De gouverneur van de regio Veneto, Luca Zaia, zegt dat de kosten van de schade kunnen oplopen tot 500 miljoen euro.

Na de zware regen en sneeuwval is het risico op grondverschuivingen en lawines groot in het land. In verschillende regio's van het land is de alarmfase van kracht.

. © AFP

. © AFP

. © AFP

Burgemeester Luigi Brugnaro verklaarde op Twitter dat waterstanden tot 145 centimeter verwacht worden. Het San Marcoplein staat al onder water. De alarmfase rood is van kracht in Venetië. Weerdiensten voorspellen dat het waterniveau nog kan stijgen tot 135 centimeter op donderdag en vrijdag. Het waterkering-systeem van de stad, MOSE, was volgens de burgemeester niet operationeel. Dat systeem was eerder dit jaar voor het eerst in gebruik genomen om de stad te beschermen tegen overstromingen in oktober. Het is voorlopig nog onduidelijk waarom MOSE niet werkte dinsdag. De gouverneur van de regio Veneto, Luca Zaia, zegt dat de kosten van de schade kunnen oplopen tot 500 miljoen euro. Na de zware regen en sneeuwval is het risico op grondverschuivingen en lawines groot in het land. In verschillende regio's van het land is de alarmfase van kracht.