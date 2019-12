Grote delen van het historische centrum van Venetië zijn opnieuw onder water komen te staan nadat het waterpeil bij vloed 144 centimeter hoger was dan normaal.

Grote delen van het historische centrum van Venetië zijn maandagmorgen opnieuw onder water komen te staan nadat het waterpeil bij vloed om 6.45 uur 144 centimeter hoger was dan normaal.

Hoewel meer dan zestig procent van het historisch centrum was ondergelopen, was de waterstand lager dan gevreesd. Over mogelijke schade is nog niets bekend.

De lagunestad lijdt nog steeds onder de gevolgen van de hoge waterstanden vorige maand. Die bereikten op 12 november een piek van 187 centimeter hoger dan normaal, de hoogste stand in 33 jaar. In Venetië geldt een waterstand vanaf 140 centimeter boven het normale peil als uitzonderlijk.