Twee jaar lang was het rustig in het centrum van Venetië, maar dat is verleden tijd. In het Paasweekend werd de stad overspoeld door 400.000 toeristen. Reden voor het lokale bestuur om opnieuw werk te maken van een reserverings- en betaalsysteem voor dagjestoeristen.

De Italiaanse stad Venetië behoort tot de mooiste en meest bijzondere steden in de wereld. Dat is de laatste jaren geen zegening meer, maar eerder een vloek. Tussen de 25 en 30 miljoen toeristen strijken ieder jaar neer in 'La Serenissima'. Met de uitdrukking 'zorg dat we niet worden zoals Venetië' bedoelen andere steden dat ze niet overspoeld willen worden door toeristen. En dat wil Venetië zelf ook niet meer. Daarom lanceerde burgemeester Luigi Brugnaro eind 2018 een plan om een toeristentaks te gaan innen, maar dat plan belandde even in de ijskast toen de coronapandemie ervoor zorgde dat de toeristen weg bleven.

Maar nu reizen weer volop mogelijk is, weten toeristen meteen de weg terug te vinden naar Venetië. Tijdens het Paasweekend bezochten in drie dagen tijd 400.00 toeristen de stad. Dit enorme aantal maakt nog eens de noodzaak duidelijk om maatregelen te treffen en nu echt werk te gaan maken van de toeristentaks en reserveringssysteem.

Het is nog niet precies duidelijk wanneer het systeem in zal gaan, maar het is de bedoeling dat toeristen via een website moeten reserveren om het centrum van de stad te bezoeken. Afhankelijk van hoe druk het die dag zal zijn, moeten ze tussen de drie en tien euro betalen. De toegangsprijs geldt niet voor toeristen die in de Venetië overnachten want zij betalen al belasting. Inwoners van de regio Veneto zullen ook moeten reserveren, maar ze hoeven niet te betalen. Het aantal dagtoeristen zal waarschijnlijk beperkt worden tot 40.000 of 50.000 per dag.

Aan de reservering worden ook voordelen verbonden zoals korting op musea. De opbrengsten zullen gebruikt worden om de stad te onderhouden. Hoe precies gecontroleerd zal worden of toeristen wel gereserveerd en betaald hebben, staat nog niet vast. Wellicht zal er een soort 'smart control room' komen die gebruik maakt van artificiële intelligentie, camera's en eventueel toegangspoorten. Al is er op die laatste optie veel kritiek omdat de stad dan te veel op een pretpark zou gaan lijken.

