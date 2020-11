Valencia is als eerste stad ter wereld begonnen met het meten van de koolstofuitstoot veroorzaakt door toeristen. De Spaanse stad streeft ernaar tegen 2025 volledig klimaatneutraal te zijn.

Valencia is als eerste stad ter wereld begonnen met het meten van de koolstofuitstoot veroorzaakt door toeristen. Dat schrijft Lonely Planet.

Valencia is de derde grootste stad in Spanje en is - buiten coronatijd - een populaire toeristische bestemming. De invloed van toeristen op de ecologische voetstap is er dan ook groot. Dat blijkt ook uit een onderzoek van de toeristische dienst Visit Valencia. Toeristen zijn verantwoordelijk voor een koolstofuitstoot van 1,3 miljoen ton per jaar. 81 procent van die uitstoot is afkomstig van het vervoer naar de stad toe. Transport binnen de stad zorgt voor minder dan 1 procent van die uitstoot.

De hoeveelheid koolstofdioxide die toeristen veroorzaken, is gelijk aan een derde van de hoeveelheid uitstoot veroorzaakt door voedselconsumptie door de inwoners.

Hoe wil Valencia klimaatneutraal worden binnen een paar jaar? Valencia wil al het openbaar vervoer ektisch maken, er komen meer planten in de parken om koolstofdioxide op te vangen, het gebruik van hernieuwbare energie wordt gestimuleerd, het gebruiken van lokale producten, diensten en goederen wordt aangemoedigd, de lokale en circulaire economie wordt verbeterd, de ecologische voetafdruk van alle etablissementen in de stad wordt gemeten en gecontroleerd en er worden meer projecten opgestart die de uitstoot van CO2 kunnen opvangen.

Valencia is als eerste stad ter wereld begonnen met het meten van de koolstofuitstoot veroorzaakt door toeristen. Dat schrijft Lonely Planet. Valencia is de derde grootste stad in Spanje en is - buiten coronatijd - een populaire toeristische bestemming. De invloed van toeristen op de ecologische voetstap is er dan ook groot. Dat blijkt ook uit een onderzoek van de toeristische dienst Visit Valencia. Toeristen zijn verantwoordelijk voor een koolstofuitstoot van 1,3 miljoen ton per jaar. 81 procent van die uitstoot is afkomstig van het vervoer naar de stad toe. Transport binnen de stad zorgt voor minder dan 1 procent van die uitstoot.De hoeveelheid koolstofdioxide die toeristen veroorzaken, is gelijk aan een derde van de hoeveelheid uitstoot veroorzaakt door voedselconsumptie door de inwoners.Hoe wil Valencia klimaatneutraal worden binnen een paar jaar? Valencia wil al het openbaar vervoer ektisch maken, er komen meer planten in de parken om koolstofdioxide op te vangen, het gebruik van hernieuwbare energie wordt gestimuleerd, het gebruiken van lokale producten, diensten en goederen wordt aangemoedigd, de lokale en circulaire economie wordt verbeterd, de ecologische voetafdruk van alle etablissementen in de stad wordt gemeten en gecontroleerd en er worden meer projecten opgestart die de uitstoot van CO2 kunnen opvangen.