Venetië en Boedapest kunnen binnenkort op de lijst van bedreigd werelderfgoed komen te staan. Dat is althans een aanbeveling van het adviesorgaan van de VN-organisatie. Tezelfdertijd riskeert de oude haven van Liverpool zijn erkenning als werelderfgoed kwijt te spelen.

Het Werelderfgoedcomité komt van 16 tot 31 juli samen in Fuzhou, China. Meestal, maar niet altijd, volgt het comité de aanbevelingen van het adviesorgaan.

Voor Venetië vormt het massatoerisme, met onder meer de grote cruiseschepen, volgens het adviesorgaan een van de criteria om de Dogenstad op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten.

Wat Boedapest betreft, vreest men vooral de 'ongepaste' afbraak van gebouwen langs de Donau en de Burchtwijk, om die te vervangen door hoogbouw.

Liverpool moet dan weer vrezen dat zijn 'Maritieme handelsstad' van de lijst wordt gehaald. Unesco plaatste in 2004 het gebied op de lijst van werelderfgoed. Het bestaat uit zes delen, waaronder het Albert Dock, Stanley Dock, Pier Head en het gebied rond de William Brown Street. Reden voor de negatieve aanbeveling is de 'Liverpool Waters', een ontwikkelingsproject dat volgens het adviesorgaan een zeer negatieve impact zal hebben op de historische gebouwen.

