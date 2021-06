Een uiterst zeldzame orchidee is spontaan opgedoken op een daktuin van een kantoorgebouw in London City. De plant werd voor het laatst in 2009 in het Verenigd Koninkrijk gezien.

De orchidee Serapias parviflora groeit normaal in de landen rond de Middellandse Zee, maar dook in 1989 opeens op in Rame Head in Cornwall. De plant hield het er twintig jaar uit, maar verdween even plotseling als deze gekomen was. Sinds 2009 werd de orchidee niet meer gesignaleerd in Groot-Brittannië.

Nu is de orchidee opeens verschenen in de daktuin van het kantoorgebouw Nomura in Londen, schrijft de BBC. In deze daktuin middenin de stad komen 159 plantensoorten voor en leven 17 soorten bijen. Hoe de zeldzame orchidee op het dak terecht is gekomen, is niet met zekerheid te zeggen.

Serapias parviflora © Getty Images

De zaadjes van deze plant kunnen wel over lange afstanden meegevoerd worden door de wind, zegt ecoloog Mark Patterson die de daktuin verzorgt aan de BBC. 'De planten kunnen hun oorsprong hebben op het continent en via zuidelijke winden die ook vaak Saharazand meevoeren, over het Kanaal meegenomen en neergevallen zijn in Londen. Eenmaal geland op het dak van Nomura kunnen de zaden een symbiose gevormd hebben met een mycorrhiza schimmel waardoor de zaadjes konden ontkiemen en groeien. De kans dat dit gebeurt is uiterst klein, maar het is mogelijk.'

Nomura dakterras © Getty Images

De omstandigheden in de daktuin zijn perfect voor de orchidee: het is er droog en warm dankzij het betonnen dak en het zogenaamde 'urban heat island effect': een stukje in de stad waar het veel warmer is dan in de rest van de stad door een combinatie van omstandigheden zoals het absorberen van de warmte door asfalt en beton, airconditioning in de gebouwen en vaststaand verkeer.

Door de klimaatopwarming is de kans groot dat er in de komende jaren meer mediterrane planten in Londen op zullen duiken.

