Tuin van Mechels Aartsbisschoppelijk Paleis als stiltetuin geopend voor publiek

In Mechelen hebben de provincie Antwerpen, het stadsbestuur en het aartsbisdom de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis geopend na een gedeeltelijke restauratie. Nieuw is dat de tuin van het complex waar aartsbisschop Jozef De Kesel woont voortaan ook toegankelijk is voor het publiek als stiltetuin.

'De tuin was toch iets te groot voor mij', lachte De Kesel. 'Ik ben blij dat we dit kunnen doen. Het is een plaats van rust waar je vrij in en uit kan wandelen, een beetje zoals een kerk dus.'

Verschillende soorten groen

De provincie Antwerpen beheert al 200 jaar het Aartsbisschoppelijk Paleis en investeert 7,5 miljoen euro in een nog steeds lopend restauratieproject van het complex. In de tuin werden al de tuinmuren, een Lourdesgrot en een bidpaviljoen aangepakt, met steun van de stad. In ruil moet de Mechelaar er in de toekomst gebruik van kunnen maken. Via een nieuw toegangspoortje aan de achterzijde kan je er voortaan vanop straat in.

'Het openstellen was een moeizaam proces, want we moesten een evenwicht vinden tussen het private karakter van het paleis en de waardigheid ervan enerzijds en het publiek toegankelijk maken van deze mooie plek anderzijds', zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). 'We willen diversiteit in de groene plekken die we ter beschikking stellen. Op sommige locaties kunnen kinderen ravotten of kunnen mensen sporten of tuinieren, maar deze plek heeft een heel ander doel. Je kan er temidden van de drukheid van de stad tot rust komen en bezinnen.'