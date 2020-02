De hop on-hop off-bussen waarmee toeristen langs de belangrijkste bezienswaardigheden in onze hoofdstad rijden, worden binnenkort volledig elektrisch.

Binnen dit en een jaar zal de vloot bestaan uit twaalf volledig elektrische bussen. Om die verandering door te voeren, werd de maatschappij RATP Dev door de raad van bestuur van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB aangeduid als concessiehouder voor de komende acht jaar.

RATP Dev zal tegen ten laatste februari 2021 de huidige concessiehouder Brussels Sightseeing vervangen als uitbater van de hop on-hop off-bussen. Gedurende acht jaar zullen zij als concessiehouder het hele jaar door trajecten verzorgen die zich aan een vaste dienstregeling houden en waarbij de reisweg Brusselse bezienswaardigheden aandoet.

Wereldprimeur

Een voorwaarde die de MIVB oplegde aan de nieuwe concessiehouder is dat deze dienst moet uitgevoerd worden met een honderd procent elektrische vloot. En dat is een wereldprimeur in de sector. 'Zowel het gewest als de MIVB willen de milieu-impact van deze toeristische diensten tot een minimum beperken. Daarom legde het lastenboek van deze concessie van openbare dienst het exclusieve gebruik van elektrische bussen op', verduidelijkt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

De sightseeingbussen met twee verdiepingen, waarvan het bovenste gedeelte volledig open kan bij mooi weer, maken al twintig jaar deel uit van het Brusselse straatbeeld. Via het hop on-hop off-principe zijn toeristen vrij om aan elke bezienswaardigheid af te stappen en de hoofdstad op hun eigen ritme te ontdekken. Bij iedere stop en bij ieder monument wordt bovendien een meertalige uitleg voorzien.

