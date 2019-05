Bezoekers gaan volgend jaar meer betalen voor hun verblijf in Amsterdam.

Naast de toeristenbelasting van 7 procent gaan ze ook een vast bedrag van 3 euro per hotelnacht en 1 euro per campingnacht betalen. Wie verblijft in een woning, bijvoorbeeld via Airbnb, gaat 10 procent toeristenbelasting betalen. Deze en andere maatregelen staan in de voorjaarsnota die wethouder Udo Kock (economische zaken) heeft gepresenteerd. Ze moeten de stad 105 miljoen euro aan extra toerisme-inkomsten brengen, waarmee die ten opzichte van vorig jaar verdubbelen.

De eigen inwoners worden ontzien: gemeentelijke lasten zoals de afvalstoffenheffing blijven gelijk. Wel worden bijvoorbeeld parkeervergunningen iets duurder en worden parkeerboetes hoger.

Net als in veel andere gemeenten kampt ook de jeugdzorg in Amsterdam met fikse tekorten. De bijdrage van het rijk is niet hoog genoeg, het aantal cliënten stijgt en er zijn meer verwijzingen naar zwaardere zorg. Het college trekt daarom dit jaar en volgend jaar ruim 37 miljoen euro extra uit voor jeugdzorg, in afwachting van een hogere rijksbijdrage.

. © Getty Images

De gemeente maakt ook werk van achterstallig onderhoud aan kades en bruggen. Die zijn de afgelopen tientallen jaren zo ernstig verwaarloosd dat er onveilige situaties kunnen ontstaan. 'We hebben in het verleden slecht voor de stad gezorgd. Dat is niet fraai', aldus Kock. Er komt de komende jaren 289 miljoen beschikbaar voor onderzoek, noodreparaties en herstel. Dat is volgens de wethouder het hoogste bedrag dat in lange tijd voor één onderwerp is gereserveerd.

Extra miljoenen steekt het college in veiligheid, bijvoorbeeld om de groeiende 'parallelle economie' het hoofd te bieden, die is ontstaan door drugshandel, fraude, witwassen en financiële criminaliteit. Ook gaat er meer geld naar de aanpak van radicalisering en het uitrusten van handhavers met bodycams. De totale begroting in Amsterdam bedraagt 5,5 miljard euro. De voorjaarsnota wordt op 10 juli behandeld in de gemeenteraad.