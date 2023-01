Tips voor trips: deze cultuursteden zijn helemaal terug

Cultuursteden zijn terug als reisbestemming. Reizigers hebben blijkbaar genoeg van plattelandsvakanties, afgelegen cottages en natuurgebieden. We willen opnieuw onder de mensen komen en steden gaan verkennen. En dit zijn daarbij de grootste trekpleisters…

Tien om te zien

Reisplatform Expedia zag het fenomeen ook al terug in de boekingscijfers. Klanten boeken vaak een stedentrip die gelinkt is aan een belangrijk cultureel event. Zo wordt de top 10 hieronder aangevoerd door Edinburgh. En dat heeft de Schotse hoofdstad niet alleen te danken aan het grote culturele aanbod.

Edinburgh © Getty

Vooral Edinburgh Festival Fringe in augustus, met een breed programma over drie weken, is een grote publiekstrekker. Het event is uitgegroeid tot het belangrijkste festival voor kunst en cultuur wereldwijd. Enkel de Olympische Spelen en de World Cup verkopen meer tickets.

Top 10 populaire cultuursteden 1. Edinburgh, Schotland 2. Lissabon, Portugal 3. Tokyo, Japan 4. Dublin, Ierland 5. New York, USA 6. Sydney, Australië 7. Dubai, UAE 8. Montreal, Canada 9. Munchen, Duitsland 10. Bangkok, Thailand

Nog meer cultuursteden met een agenda

Op dat lijstje ontbreken trouwens nog enkele belangrijke cultuursteden voor 2023. Zo is Kopenhagen dit jaar UNESCO World Capital of Architecture, bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er drie minder bekende bestemmingen, in Hongarije, Roemenië en Griekenland, die de titel Culturele Hoofdstad van Europa dragen.

Metropolis Building, Kopenhagen © Getty

Zij staan een jaar lang in de schijnwerpers met verschillende kunstexpo’s en cultuurevenementen. Veszprém, Timișoara en Elefsina zijn dan misschien geen ronkende namen, ze moeten qua aanbod zeker niet onderdoen voor andere culturele toppers.

Elefsina

De Griekse stad Eleusis, op 18 km van Athene, combineert een cool openluchttheater in een oud industrieel complex met archeologische sites zoals de heuvel van de Akropolis. Begin februari wordt het programma afgetrapt met meer dan 400 producties op dertig verschillende locaties.

Elefsina © Getty

Timişoara

Het Roemeense Timișoara werd door de eeuwen heen door meer dan dertig verschillende culturen beïnvloed. Vandaag is de diverse stad een hotspot omwille van de grote culturele instellingen, de universiteit en de architectuur. Vanaf eind februari staan er wekelijks een dertigtal evenementen gepland zoals concerten, expo’s en workshops.

Timisoara © Getty

Veszprem

Veszprém, op 120 km van Boedapest, is een van de oudste steden in Hongarije. In 2019 was het al eens UNESCO City of Music. Vanaf eind januari staat er vanalles op het programma. Van concerten en theatervoorstellingen tot events rond gastronomie en wijn. De regio is immers ook gekend om z’n wijnbouw.