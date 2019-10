De gemeente Tervuren heeft in samenwerking met het AfricaMuseum een 'AfricaMuseumwandeling' ontwikkeld.

De AfricaMuseumwandeling vertelt met negen infopalen tussen de kerk van Tervuren en het museum de ontstaansgeschiedenis van het huidige AfricaMuseum, dat op 30 april 1910 geopend werd door koning Albert I.

Het verhaal begint bij de wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel, waarbij het koloniale luik werd ondergebracht in het Koloniënpaleis in Tervuren met inbegrip van Afrikaanse dorpen in het park.

In 1898 werd de tijdelijke tentoonstelling omgevormd tot een permanent museum over Congo dat van meet af aan ook een wetenschappelijk instituut was.