Het Antwerpse Rubenshuis heeft twee kunstwerken verworven die een opmerkelijke link hebben met de bestaande collectie.

Het schilderij 'Berglandschap met saters en geiten bij een waterval' van Paul Bril (1554-1626) staat afgebeeld in de bekende 'Kunstkamer' die in het museum prijkt en de antieke sculptuur 'Trapezophoros' (2de eeuw) behoorde in de 17de eeuw tot de persoonlijke collectie van Peter Paul Rubens.

De twee topstukken konden worden verworven dankzij de vzw Vrienden van het Rubenshuis, een groep filantropen die zowel de collectie van het museum als studies over Rubens steunen. Het gaat volgens het Rubenshuis over een soort afscheidsgeschenk aan Ben van Beneden, die onlangs met pensioen ging als directeur van het museum. 'Een beter saluut aan Ben konden we ons niet dromen', reageert huidig directeur Bert Watteeuw.

'Berglandschap met saters en geiten bij een waterval' staat prominent afgebeeld op 'De Kunstkamer van Cornelis van der Geest', een van de absolute blikvangers van het Rubenshuis. Het is een werk van landschapsspecialist Paul Bril, die Rubens ontmoette in Rome. Rubens bewonderde Bril en bewerkte zelfs een van zijn landschappen.

'Trapezophoros' is een luxueus gebeeldhouwde steun voor een wandconsole of tafel. Het is een antiek marmeren beeld afkomstig uit Griekenland of Klein-Azië uit de 2de eeuw. Er staat een jongensfiguur op afgebeeld, met een fakkel en een korf met bloemen en vruchten. Rubens kocht het beeld van een Brits verzamelaar en had het van 1618 tot 1626 in zijn bezit, waarna hij het doorverkocht aan de Hertog van Buckingham. Nu komt het beeld dus terug 'thuis' na 400 jaar.

