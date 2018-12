Rijksmuseum is het best bezochte museum in Nederland

De tentoonstellingen 'High Society' en '80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland' trokken ruim 875.000 mensen. Ook het aantal jonge bezoekers nam toe. In totaal verwelkomde het Amsterdamse museum 370.000 kinderen, van wie meer dan de helft scholieren.

Het Van Gogh Museum trok met 2,16 miljoen bezoekers iets minder mensen dan in 2017, toen de teller op een record van 2,26 miljoen mensen eindigde. Met de online kaartverkoop, waar dit jaar mee is begonnen, heeft het museum gekozen voor een betere spreiding van de bezoekers. Sinds de grote tentoonstelling Van Gogh & Japan, die te zien was van 23 maart tot en met 24 juni, zijn kaartjes voor het museum alleen nog via internet verkrijgbaar met een starttijd.

Ook op social media doet het Van Gogh Museum het goed. Het aantal volgers op Instagram verdubbelde afgelopen jaar naar ruim 900.000 en de Facebookpagina's van het museum hebben samen meer dan 4,7 miljoen volgers. Via Twitter volgen 1,6 miljoen mensen het museum.

Op de derde plaats staat het Anne Frank huis (1,2 miljoen, evenveel als in 2017) en op de vierde plaats het Stedelijk Museum (695.000, 5000 meer dan vorig jaar).