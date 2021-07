De restauratie van twee torens aan de Sint-Michielskerk in de Naamsestraat in Leuven is klaar. De restauratie was nodig omdat de twee torens in zeer slechte staat waren.

'De torens zijn verborgen voor het grote publiek, je kan ze enkel zien vanop de parking van het Veteranencollege in de Sint-Michielsstraat', vertelt schepen van Restauraties Dirk Vansina (CD&V). 'Omdat ze instabiel waren en de enige toegang vormen tot de zolder drong een restauratie zich op.'

Daarvoor wilde de stad niet wachten op een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het restauratieproject van de Sint-Michielskerk staat al sinds 2015 op de wachtlijst van het Agentschap. Het project is ontvankelijk verklaard, maar de toekenning van de premie is nog niet gebeurd. Daarom stak de stad er nu zelf al een kleine 350.000 euro in.

Renovatie aan de buitenkant

De twee torens werden tot aan het lagergelegen dak gedemonteerd. Op basis van opmetingstekeningen en foto's werden ze opnieuw gereconstrueerd, ofwel met de bestaande natuursteen ofwel met nieuwe stenen. De gevels kregen bijzondere aandacht: samen met een steenkapper is men op zoek gegaan naar de originele vormgeving, omdat de natuursteen sterk afgeschilferd en verweerd was.

Behalve de twee torens staat een grondige renovatie aan de buitenkant gepland. Het gaat om de gevels, de daken van het koor, de zijkapellen, de dwarsbeuk en de bijgebouwen van de doopkapel en de sacristie. Wanneer die renovatie afgerond is, kan er gestart worden met de binnenrestauratie. Vijf jaar geleden zijn er al nieuwe funderingen geplaatst, nu moet er onder meer nog nieuwe elektriciteit worden gelegd, de glasramen worden gerestaureerd en de binnenkant van het gebouw wordt opnieuw geschilderd. Het volledige project zal vermoedelijk nog een kleine tien jaar in beslag nemen.

'De torens zijn verborgen voor het grote publiek, je kan ze enkel zien vanop de parking van het Veteranencollege in de Sint-Michielsstraat', vertelt schepen van Restauraties Dirk Vansina (CD&V). 'Omdat ze instabiel waren en de enige toegang vormen tot de zolder drong een restauratie zich op.' Daarvoor wilde de stad niet wachten op een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het restauratieproject van de Sint-Michielskerk staat al sinds 2015 op de wachtlijst van het Agentschap. Het project is ontvankelijk verklaard, maar de toekenning van de premie is nog niet gebeurd. Daarom stak de stad er nu zelf al een kleine 350.000 euro in. De twee torens werden tot aan het lagergelegen dak gedemonteerd. Op basis van opmetingstekeningen en foto's werden ze opnieuw gereconstrueerd, ofwel met de bestaande natuursteen ofwel met nieuwe stenen. De gevels kregen bijzondere aandacht: samen met een steenkapper is men op zoek gegaan naar de originele vormgeving, omdat de natuursteen sterk afgeschilferd en verweerd was. Behalve de twee torens staat een grondige renovatie aan de buitenkant gepland. Het gaat om de gevels, de daken van het koor, de zijkapellen, de dwarsbeuk en de bijgebouwen van de doopkapel en de sacristie. Wanneer die renovatie afgerond is, kan er gestart worden met de binnenrestauratie. Vijf jaar geleden zijn er al nieuwe funderingen geplaatst, nu moet er onder meer nog nieuwe elektriciteit worden gelegd, de glasramen worden gerestaureerd en de binnenkant van het gebouw wordt opnieuw geschilderd. Het volledige project zal vermoedelijk nog een kleine tien jaar in beslag nemen.