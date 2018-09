Red Star Line Museum presenteert nieuwe opstelling en inkomhal

Het Red Star Line Museum vertelt het verhaal van de gelijknamige rederij die eind negentiende, begin twintigste eeuw zowat 2 miljoen migranten naar de Verenigde Staten bracht vanuit Antwerpen. Dat gebeurt op de oorspronkelijke locatie waar de reizigers na een tocht doorheen de stad aan boord gingen. In de vaste collectie van het museum staan de verhalen van die gelukzoekers centraal, zowel over hun verblijf in Antwerpen als de rest van hun reis, met behulp van foto's, affiches, getuigenissen en voorwerpen.

Naar aanleiding van de vijfde verjaardag van het museum, is er de voorbije maanden aan 'inbreiding' gedaan door het museumcafé van de begane grond naar een nieuwe mezzanine in de loods van de inkomhal te verhuizen. 'Zo is er op het gelijkvloers veel meer ruimte voor de tijdelijke tentoonstellingen', zegt schepen van Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V).

Thema's rond migratie

Die tijdelijke expo's draaien meestal rond meer actuele thema's die met migratie te maken hebben. 'Op die manier is het verhaal van het Red Star Line Museum nooit af, want migratie blijft van alle tijden', aldus Bastiaens. Eind oktober opent alvast een expo van fotograaf Carl De Keyzer over mensen die omwille van de klimaatverandering moesten verhuizen naar hoger gelegen gebieden.

Zaterdag en zondag staat er een feestweekend gepland in het museum, met onder meer een pianomarathon op de piano van de bekende componist en Red Star Line-reiziger Irving Berlin, een dj-set van Tom Barman - zelf de kleinzoon van een Red Star Line-kapitein - en rondleidingen.