Na een renovatie van achttien maanden is het Freud Museum in Wenen opnieuw geopend. Ook de privévertrekken van de familie Freud zijn nu te bezichtigen waardoor het museum in omvang is verdubbeld.

Bijna vijftig jaar - tussen 1891 en 1938 - woonde en werkte Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, aan de Berggasse 19 in Wenen. Hij schreef er zijn beroemde werken, behandelde er zijn patiënten en ontwikkelde er zijn theorie. Aan zijn tijd in Wenen kwam abrupt een einde aan toen hij in 1938 naar Londen vluchtte voor het nazisme en het daarmee gepaard gaande antisemitisme.

Sinds 1971 is in het appartement aan de Berggasse het Freud Museum gevestigd. Tot voor kort was enkel het werkgedeelte geopend voor het publiek, maar nu is het museum in omvang verdubbeld doordat ook de vertrekken waar Sigmund Freud met zijn gezin woonde, eraan toegevoegd zijn.

Toen Freud in 1938 naar Londen vluchtte, nam hij zijn meubels waaronder de beroemde rode sofa mee. Meubels zijn er dan ook niet te zien in de privékamers (wel bijvoorbeeld in de wachtkamer). De meubels hadden teruggehaald kunnen worden uit Londen, maar dat is precies niet de bedoeling, vertelt directrice van het Freud Museum Monika Pessler. Dat zou vervalsing van de geschiedenis zijn. 'Freud had de mogelijkheid zijn bezittingen mee te nemen tijdens zijn vlucht naar Londen en het is belangrijk voor ons om de lege plekken, die een metafoor zijn voor het verlies van cultuur en menselijkheid onder het terreurregime van het nationaal-socialisme, ook als lege plekken te tonen.'

Wel zijn er kleinere persoonlijke bezittingen van Freud te zien zoals zijn leren tas, zijn schaakspelletje, tarotkaarten en boeken. Het leven van de familie Freud wordt gereconstrueerd aan de hand van historische foto's en niet eerder getoonde dagboekfragmenten.

Behalve veel aandacht voor het leven en werk van de beroemde arts, is er ook ruimte voor de geschiedenis van het pand aan de Berggasse en de bewoners van de straat. Na het vertrek van Freud naar Londen, gebruikten de nazi's zijn appartement om Joden uit de straat tijdelijk in onder te brengen in afwachting van hun deportatie naar concentratiekampen.

