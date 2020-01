Het Prado-museum in Madrid vierde in 2019 zijn tweehonderdjarig bestaan. Het tekende daarbij een recordaantal bezoekers op.

Het Prado-museum in Madrid heeft vorig jaar zijn tweehonderdjarig bestaan gevierd en daarbij een recordaantal bezoekers opgetekend. Dat meldde het Spaanse persbureau Europa Press. Meer dan 3,2 miljoen mensen liepen vorig jaar het museum binnen, wat tien procent meer is dan in 2018.

Het zijn meerdere speciale exposities, zoals rond Velazquez, Rembrandt en Vermeer, die het verschil hebben gemaakt. Slechts één keer daarvoor werd de drempel van 3 miljoen gehaald. Dat was in 2016 en gedeeltelijk te danken aan een tentoonstelling naar aanleiding van de 500ste sterftedag van Hieronymus Bosch.

Met meer dan 8.600 schilderijen, tekeningen en schetsen, alsmede meer dan 700 beeldhouwwerken is het Madrileense museum een der populairste ter wereld. Het opende zijn deuren op 19 november 1819.