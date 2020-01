In Praag is Svet medúz ofwel Jellyfish World geopend: het grootste kwallenaquarium van Europa. Je ziet er kwallen in alle soorten en maten.

Praag heeft er met de opening van het kwallenmuseum in één klap tienduizend kwallen bij. Zoveel van deze glibberige, transparante dieren kan je zien in het gloednieuwe Svet medúz. Het museum is geheel gewijd aan deze sierlijke dieren die tegelijk enorm giftig kunnen zijn.

Je ziet er kwallen van heel klein tot groot en ook enkele zeer zeldzame exemplaren. In totaal telt het museum 38 aquaria die je, dankzij 3-D projecties, visuele effecten en bijzondere verlichtingselementen, het idee geven onder de zee te wandelen. Bezoekers kunnen de kwallen van heel dichtbij bekijken en meer over ze te weten komen.

Het museum ligt op het dak van het Arkady Pankrac winkelcentrum, net buiten het centrum van Praag. Na je bezoek aan het museum kan je terecht in de nieuwe Bistro Medúz voor een kop koffie of een Tsjechische maaltijd.

Jellyfish World is elke dag geopend van 9.00 tot 21.00 uur. Tickets kosten ongeveer 10 euro per persoon.

