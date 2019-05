Rokers zijn niet langer welkom in 52 Parijse parken en publieke tuinen.

Rokers zijn in de hoofdstad van Frankrijk weer wat minder welkom, want vanaf nu geldt een rookverbod in 52 parken en publieke tuinen van de lichtstad, goed voor 10 procent van de Parijse groene ruimte. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt.

Wie op heterdaad bij het opsteken van een sigaret of ander tabaksproduct betrapt wordt, krijgt een boete van 38 euro. Het rookverbod geldt overigens niet in de grootste parken van de stad, die in de zomer veel bezocht worden door picknickers.

Meeste rokers in de EU

Volgens statistieken van de EU uit 2014 is Frankrijk het land met de meeste rokers van alle EU-lidstaten, al hebben volgens het gezondheidsagentschap Santé Publique France zo'n 1,6 mijoen rokers sinds 2016 de sigaret voorgoed gedoofd en is het aantal rokers er gedaald tot 25,4 pct van de bevolking.

Anderzijds stijgt het aantal doden door tabaksgerelateerde oorzaken met 5 pct per jaar. Dat is een gevolg van de toename van het roken bij het vrouwelijke deel van de bevolking tussen de jaren 1970 en 1990.

31 mei is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot World No Tobacco Day.