Leiden is dit jaar de European City of Science. De Nederlandse universiteitsstad is de eerste Europese stad die deze titel mag dragen. 365 dagen lang kan iedereen die nieuwsgierig is in Leiden terecht voor tentoonstellingen, activiteiten, workshops, excursies en evenementen. Met attracties zoals Naturalis, Corpus, Rijksmuseum Boerhaave en Rijksmuseum voor Oudheden heeft Leiden wetenschap en cultuur altijd hoog in het vaandel staan. Speciale aandacht is er altijd voor kinderen. Een goede reden om tijdens deze Paasvakantie met de kinderen naar het noorden te trekken voor een leuke en leerzame dag in Leiden. Tien tips.

1. Voer ingewikkelde experimenten uit

Het Rijksmuseum Boerhaave dompelt je onder in de wetenschap. Kinderen trekken er een witte jas aan en nemen het laboratorium over. Zo creëren ze een allesverwoestende microbe, lossen ze de grootste raadsels uit de Nederlandse geschiedenis op, navigeren ze zich een weg naar Schateiland en kruipen ze achter de lens van een wereldberoemde microscoop ...

Arm van Vesalius in het Rijksmuseum Boerhaave © Fred Ernst

Maak kennis met dinosaurussen

Naturalisverzamelt alle dieren die ooit leefden op onze planeet. Je ontmoet er neushoorns, gorilla's, oermensen en dinosaurussen. In de dinozaal verschuil je je voor een vleesetende tyrannosaurus rex. En dat vanaf dit voorjaar zelfs letterlijk. Want dan katapulteert de simulator REXperience je 66 miljoen jaar terug in de tijd ... Dromen je kinderen ondertussen luidop van een carrière als archeoloog of onderzoeker? Stap dan even binnen in de museumzaal LiveScience, waar ze een vragen kunnen stellen aan leden van het onderzoeksteam van Naturalis.

Naturalis © GF

Verken het menselijk lichaam

Stap binnen in het menselijk lichaam, in CORPUS. Dit waanzinnig leuke museum gidst je door onze hersenen, longen, zenuwbanen en organen. Een 5D-theater en een heleboel interactieve games tonen je hoe je lichaam op een splinter reageert, hoe je oor geluidsgolven omzet in muziek en hoe rode bloedlichaampjes door al je ledematen racen.

Corpus © GF

Treed in de voetsporen van een wetenschapper

Dit jaar trekt Leiden volop de kaart van de wetenschap, als City of Science 2022. Nieuwsgierige kinderen kunnen naar de sterren turen, de geheimen van het heelal ontrafelen en proeven van de ruimtevaart tijdens de European Space Week van 25 september tot en met 2 oktober. Verkennen ze liever de wereld om hen heen? Rep je dan naar Gulliver's Travel Agency. Dit online reisbureau laat je Leiden van een andere kant zien.

. © GF

Reis de Egyptische farao's achterna

Farao's, sfinxen en piramides: het oude Egypte spreekt nog altijd tot de verbeelding. In het Rijksmuseum van Oudheden ontcijfer je eeuwenoude hiërogliefen, pak je een gemummificeerde krokodil uit en speur je naar juwelen en kostbaarheden in mysterieuze tempels.

Rijksmuseum van Oudheden © GF

Verzamel historische superkrachten

Hoe omschrijf je een volk? En wat is cultuur? Op die vragen geeft het Museum Volkenkunde antwoord. En dat doet het op een erg begrijpbare manier. Zo speur je naar bijzondere voorwerpen en verzamel je hun magische superkrachten. En rijd je met een bus de hele wereld rond. Extra leuk: dit najaar pakt het museum uit met een nagelnieuwe dierententoonstelling.

Museum Volkenkunde © GF

Ontwijk vleesetende planten

Erfden je kinderen jouw groene vingers? In de Hortus botanicus determineren ze verschillende soorten vleesetende planten. En bewonderen ze reuzegrote leliebladeren. 's Zomers neemt Melli de Bij jullie mee op een zoemende tocht door de tuin. Of trekken jullie op expeditie met bioloog Ed.

Hortus Botanicus © GF

Wandel door de 17e eeuw

De Stad van Ontdekkingen, zo wordt Leiden ook wel genoemd. Er valt dus heel wat te beleven. Dat ervaar je tijdens verschillende wandelroutes op kindermaat. Zo voert de Grimmige Gruwelloop je terug naar de 17e eeuw. Je kruipt in de huid van een politieman of schurk en komt te weten waarom je hier maar beter niets mispeuterde. Je lost nog meer mysteries op langs de twee Speurroutes. En luistert naar dramatische verhalen tijdens de Leidse Rampentocht. De Route van Ontdekkingen toont je dan weer hoe de geschiedenis van Leiden bepaald werd door baanbrekende wetenschap.

Leiden © Marske van de Haven

Step door het centrum

Spring op de step en zoef door het centrum van Leiden. Een professionele gids van Op Step maakt je wegwijs in de Leidse geschiedenis. En loodst je naar de hipste adresjes in de buurt. Dankzij de speciale kindersteps hou je het helemaal veilig. En stel je je snelheid perfect af op het verkeer.

Leiden © Marska van de Haven

Ontsnap uit het atelier van Rembrandt

De bekendste inwoner van Leiden moet misschien wel Rembrandt zijn geweest. De artiest leerde hier etsen, tekenen en schilderen. Je struint door zijn oude atelier in de Young Rembrandt Studio. Verderop stap je binnen in zijn andere 'werkplaats', die lange tijd geheim bleef. Daar raak je per ongeluk opgesloten. In een race tegen de klok moet je jezelf zien te bevrijden.

Young Rembrandt Studio © GF

Adem onder water

Hedendaagse kunst is helemaal niet ingewikkeld. Want in Museum Voorlinden stap je het kunstwerk letterlijk binnen. Zo spring je in een hypermodern zwembad en adem je onder water. En baan je je een weg uit een stalen doolhof van 216 ton. Of wat dacht je van een miniliftje dat naar een onbekende bestemming stijgt?

Museum Voorlinden © GF

Druk het gaspedaal in

Kijken je kinderen spontaan op wanneer er een blitse bolide door de straten scheert? Zet dan koers richting het Louwman Museum en rijd door de geschiedenis van de automobiel. Meer dan 270 auto's blazen je omver. Zo spot je 's werelds oudste bus, een formule 1 met zes wielen en de Aston Martin van James Bond.

Louwman Museum © GF

