Ontdek Leuven al lopend met de nieuwe Runnin'City app

Wie de oortjes inplugt wordt door Leuven geloodst en krijgt er uitleg over de bezienswaardigheden die hij of zij passeert. In Leuven heeft men de keuze tussen 5 parcours met een lengte van 5 tot 13,1 km.

'Highlights Leuven kort' (5,5 km) voert via Grote Markt, museum M en de Universiteitbibliotheek naar het Groot Begijnhof. In 'Highlights Leuven lang' (11,5 km) wordt deze route uitgebreid met de Abdij van Park en het Arenbergkasteel. De 'Abdijenroute' (13,1 km) loopt langs de vier Leuvense abdijen: Sint-Geertrui, Keizersberg, Vlierbeek en Park. Voorts is er nog de 'Fit-o-city Leuven' (6,2 km) met onderweg enkele pittige sportoefeningen en een route langs het Provinciedomein Kessel-lo (5 km).

De Runnin'City app kan gratis gedownload worden via AppStore en Google Play Store. De app, die lopen combineert met sightseeing, biedt verspreid over 150 steden wereldwijd momenteel reeds 450 loopparcours langs de mooiste plekken op deze locaties.

Het is een reeds veel gelauwerd product van Mile, een Engelse onderneming gespecialiseerd in de creatie van mobiele apps die geografische positionering combineren met data op vlak van toerisme, vervuiling, weer, gezondheid...