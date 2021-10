Tussen al het natuurschoon in Wallonië liggen heel wat boeiende steden verscholen. Iedere stad heeft zijn eigen identiteit, zijn schatten, zijn charmes, zijn curiosa, maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: je wordt er met open armen ontvangen.

Bij een reisje naar Wallonië denk je wellicht in de eerste plaats aan de mooie natuur. Maar tussen al het natuurschoon liggen overal groterere en kleinere steden die allemaal hun eigen schatten, charmes en tradities hebben. Van Bouillon tot Malmedy en van Durbuy tot Rochefort: alles over 23 charmante Waalse steden lees je in de brochure van Toerisme Wallonië. Wij lichten er vijf fraaie, historische stadjes uit: Chimay, Nijvel, Hoei, Rochefort en Marche-en-Famenne.

Chimay

Chimay kennen we allemaal van het bier en de kaas die wordt gemaakt in de Abdij Notre-Dame de Scourmont in Forges op tien kilometer van Chimay. Te vaak wordt het gelijknamige stadje zelf vergeten. Nochtans is het een mooie historische plaats met een lange geschiedenis. Het prinsendom Chimay telt zo'n tienduizend inwoners en heeft toeristen heel wat te bieden: een fraai kasteel, een collegiale kerk met opvallende bolvormige koepel, een oude toren die vroeger deel uitmaakte van de oude vestingwerken (Vieille Tour) een marktplein en middeleeuwse steegjes. Het stadje ligt bovendien in een prachtige omgeving waar je volop kan wandelen, fietsen en andere actieve bezigheden kan beoefenen.

Chimay © Belga

Zien en doen in Chimay

Het Kasteel van Chimay dat boven het stadje uittorent werd in de negende eeuw gebouwd in opdracht van graaf Erlebold. De afgelopen duizend jaar was het kasteel voortdurend in handen van de Prinsen van Chimay. Dat is tot op de dag van vandaag nog altijd zo. Je kan het kasteel dat in 1935 voor een groot deel door brand werd verwoest en vervolgens weer werd opgebouwd, tegenwoordig bezoeken. Je zal ontdekken dat het wat sobere exterieur een sterk contrast vormt met het luxueuze en weelderige interieur. Dat geldt zeker voor het kleine theater compleet met loge voor de prins dat gedecoreerd is met rode pluche en goud met witte verf.

In het kasteel kan je de film 'Secrets de Chimay' over de geschiedenis van het kasteel bekijken. Daarna volg je een rondleiding door het kasteel met de kapel in de donjon, de zaal van de wachter, de grote hal, de portrettenhal... Een multimediatablet waarop je kan kiezen uit twee gidsen biedt interessante achtergrondinformatie.

Kasteel van Chimay © Getty Images

Het fraaie religieuze bouwwerk Collégiale Saints Pierre et Paul werd tussen 1732 en 1742 opgericht in opdracht van één van de heren van Chimay. De kapittelkerk staat bekend om de opvallende bolvormige klokkentoren en ligt aan de Grote Markt, het centrale plein in de stad.

Collegiale kerk in Chimay © Belga

Niet in Chimay zelf, maar acht kilometer daarbuiten ligt de Abdij Notre Dame de Scourmont waar Chimay zijn naamsbekendheid aan te danken heeft. In die abdij wordt immers het gelijknamige bier gebrouwen en kaas gemaakt, al gebeurt dat laatste tegenwoordig niet meer in de abdij zelf. De abdij werd in 1850 opgericht door de cisterciënzers en sinds 1876 wordt er trappistenbier gebrouwen. Je kan de kerk, het kerkhof, de buitengebouwen en de tuin tegenwoordig gratis bezoeken, maar om alles te weten te komen over het bier en de kaas kan je terecht in de Chimay Experience waar je op een interactieve manier het geheim en de geschiedenis van de lekkernijen ontdekt. Een Chimay van het vat vormt de afsluiter van de rondleiding.

Abdij Notre-Dame de Scourmont © Belga

Net buiten Chimay ligt ook Aquascope Virelles: een meer met rietvelden van zo'n tachtig hectare groot. In dit natuurgebied staan camera's verdekt opgesteld zodat je de dieren zoals zilverreigers, sternen, ooievaars, libellen en kikkers van dichtbij kan bekijken zonder ze te storen. In het bezoekerscentrum leer je over 500 jaar geschiedenis van het gebied en in de tuin groeien bijzondere planten, kan je bijen aan het werk zien in de bijenstal en een avontuurlijk ontdekkingsparcours volgen. En terwijl de ouders op het panoramische terras kunnen genieten van een hapje en drankje vermaken de kinderen zich in de grote speeltuin. Tegen de avond kan je bij het ondergaan van de zon nog een tocht op het meer maken met een gids in een grote Indianenkano, een Rabaska.

Nijvel (Nivelles)

Met zo'n 30.000 inwoners is Nijvel groter dan Chimay. De geschiedenis is in ieder geval groots te noemen en dat zie je aan de vele bezienswaardigheden: van de historische Sint-Jacobswijk met zijn smalle middeleeuwse straatjes tot de gotische perronfontein. De stad van de 'aclots' - zoals de inwoners worden genoemd - was bovendien de eerste die door vrouwen werd bestuurd.

. © Getty Images

Bij een oude stad horen oude tradities en lekkernijen zoals de hartige Târte al djote, de koekjes 'bonbons de Nivelles' en het bier van hoge gisting 'Djan d'Nivèle'. De meest bijzondere traditie is de Sint Gertrudisprocessie die al sinds 1276 één keer per jaar - op de zondag na Sint Michel op 29 september - plaatsvindt. De inwoners maken dan met het relikwie van de Heilige Gertrude een veertien kilometer lange wandeling in en rond de stad.

Zien en doen in Nijvel

De blikvanger in Nijvel is de collegiale Sint-Gertrudiskerk die in 1046 werd ingewijd en is gebouwd in Romaanse en Ottoonse stijl (de stijl van de Ottoonse keizers die regeerden tussen 950 en1050). Het indrukwekkende bouwwerk heeft de grootste crypte in België, een voorgebouw met acht koepels, een maar liefst 102 meter lang middenschip, een mooie kloostergang en natuurlijk de beroemde Djan Djan: de twee meter grote jacquemart in de vorm van een krijger die de tijd aangeeft door ieder uur met zijn hamer op een klok te slaan.

Sint-Gertrudiskerk met op de voorgrond de gotische perronfontein uit 1523 © Belga

Rondom de kerk ligt de middeleeuwse Sint-Jacobswijk. Daar kwamen in het verleden pelgrims samen die op weg gingen naar Santiago de Compostella in Spanje. Met zijn smalle straatjes en historische huizen doet de wijk wel een beetje denken aan een dorpje in de stad.

Een oase van rust is het Dodainepark. Vroeger was het een moerasgebied, maar in 1817 werd het in opdracht van de toenmalige burgemeester Jean-Baptiste Dongoneau omgevormd tot park met een Engelse tuin, een Franse tuin, waterpartijen, oude bomen, neogotische waterspuwers en sculpturen.

De gehele geschiedenis van Nijvel en de omgeving komt aan bod in het Stedelijk Museum voor Archeologie, Kunst en Geschiedenis dat is gevestigd in een geklasseerd huis uit 1764. Aan de hand van beelden, schilderijen, meubels, wapens en gebruiksvoorwerpen loop je door de eeuwen vanaf het paleolithicum tot nu.

Niet alleen Nijvel zelf is een tripje waard, de stad ligt ook in de mooie Zennevallei en die kan je op een originele manier verkennen vanuit de Kleine Trein van Geluk ('Petit Train du Bonheur'): een toeristische trein op voormalige sporen van de NMBS.

. © Getty Images

Een ander uitstapje in de buurt van Nijvel is het Kasteel van Seneffe waarin het Museum voor Zilversmeedkunst is ondergebracht. Het kasteel werd tussen 1763 en 1768 in neoklassieke stijl gebouwd en wordt omringd door een park, tuinen in verschillende stijlen, een stuk bos met een grote diversiteit aan bomen en een romantische vijver met een eilandje.

Hoei (Huy)

Halverwege Namen en Luik, op de plaats waar de Hoyoux uitmondt in de Maas ligt de duizend jaar oude stad Hoei. één van de oudste steden in België. Dankzij de strategische en goed verdedigbare plek werd het gebied al vroeg bewoond en groeide Hoei uit tot een welvarende plaats. Veel van het verleden is nog bewaard gebleven waaronder delen van de ooit drie kilometer lange vestingsmuren uit de twaalfde, dertiende eeuw. Het stadje wordt gedomineerd door een massief Fort dat vanaf een heuvel de omgeving domineert, maar heeft ook een mooie historische wijk met smalle steegjes zoals de Rue des Cloîtres, Rue Grange en Rue des Fouarges.

. © Getty Images

Hoei ligt aan twee kanten van de Maas. Vier bruggen verbinden de twee delen met elkaar. Zo is er de IJzeren Brug die nu niet meer van ijzer, maar van natuursteen is gemaakt. De oorspronkelijke ijzeren brug uit 1872 werd in 1914 door de burgers van de stad opgeblazen om het Duitse leger tegen te houden. De huidige brug dateert uit 1925. Dan zijn er nog de Koning Boudewijnbrug uit 1956, de Pater Pirebrug uit 1987 en de Europabrug uit 1980.

. © Getty Images

Het fort in Hoei werd gebouwd tussen 1818 en 1823 door de Hollanders. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers het als interneringskamp en tegenwoordig is er het Museum van het Verzet en van de Concentratiekampen in gevestigd. Bezoekers krijgen er een indruk van het leven als gevangene in het fort en in concentratiekampen tijdens de oorlog.

Het kloppende hart van Hoei is de Grote Markt met het mooie stadhuis uit 1766 waar het klokkenspel ieder kwartier een deuntje speelt, de fontein Li Bassinia uit 1406 en gezellige cafés en restaurants.

. © Belga

Net als in Nijvel en Chimay vind je ook in Hoei een fraaie collegiale kerk. De Onze-Lieve-Vrouw en Domitianus van Hoei werd tussen 1311 en 1536 gebouwd en valt op door de drie torens. In de kerk vind je de internationaal vermaarde Schatkamer met vier grote relieken uit de twaalfde en dertiende eeuw en het beroemde roosvenster Li Rondia. Dit gebrandschilderde raam is het grootste in gotische stijl in België en werd in 1508 gemaakt door de bekende glasblazer Raymond Julin.

. © Getty Images

Over de lange geschiedenis van Hoei kom je alles te weten in het Gemeentelijk Museum. In de tien zalen van het voormalige Klooster van de Minderbroeders passeren de jaren van de Middeleeuwen tot nu. Te zien zijn onder andere een beeld van Jezus aan het kruis uit omstreeks 1240 en interieurs door de eeuwen heen.

Heel leuk om met kleine kinderen te bezoeken is Mont Mosan, een recreatie- en dierenpark met een kleine dierentuin, attracties zoals een mini reuzenrad en kopjesmolen, een speelplein, shows en minigolf.

Rochefort

Rochefort ligt middenin de schitterende Famennestreek en dankt zijn naam aan het fort ('rocha fortis') dat in de elfde en twaalfde eeuw werd gebouwd. Van dit Gravenkasteel staat niet meer zo heel veel overeind, alleen nog de donjon en stukken van de muur, maar het is toch leuk om te bezoeken. De heks Emelyne en een grappige schildknaap loodsen je mee door de geschiedenis en laten je zien hoe anders de mensen in de Middeleeuwen leefden.

. © Belga

Nog veel meer geschiedenis is te vinden in het Malagne Archeopark waar je een duik neemt in de Gallo-Romeinse historie van de streek. Je wandelt door de tuinen van toen, ziet hoe het dagelijks leven van villabewoners eruit zag en maakt kennis met de ambachten uit die tijd.

Op 300 meter van het centrum van Rochefort kan je dan weer een wandeling onder de grond maken. De spectaculaire zalen van de Grot van Lorette worden nog indrukwekkender door de klank- en lichtshow die zorgt voor een magisch schouwspel.

Gravenkasteel © Belga

Vooral in de omgeving van Rochefort is enorm veel te doen en bekijken. Zo is er de Abdij van Notre-Dame de Saint-Remy waar sinds 1899 trappistenbier wordt gebrouwen. Je kan de brouwerij niet bezoeken, maar wel het bier proeven. De kerk staat wel open voor bezoekers.

Abdij van de Notre-Dame de Saint-Remy © Belga

Nog beroemder is het Domein van de Grotten van Han. Je vindt er drie attracties in één die zowel voor volwassenen als kinderen leuk zijn: de fabelachtige grotten, het wildpark met dieren als wolven, lynxen en beren en de expo Préhistohan met prehistorische voorwerpen.

Ook leuk voor kinderen en volwassenen is het Centrum van het Spoor en Steen in Jemelle. Het is gevestigd in het voormalige stadhuis van het dorpje Jemelle en je maakt er kennis met alle facetten van het Belgische treinwezen.

Het Domein van Chevetogne op een kwartiertje rijden van Rochefort ten slotte is een derde uitstapje voor volwassenen en kinderen. In dit 550 hectare grote natuurgebied vind je bossen, een meer, bijzondere tuinen, sportvelden, speeltuinen rond diverse thema's, een zwembad en kinderboerderij.

Marche-en-Famenne

Net als Rochefort ligt ook Marche-en-Famenne in een schitterende omgeving: tussen de Famenne en de Ardennen. De geschiedenis van het stadje gaat terug naar de tijd van de Romeinen. Aan die lange historie herinneren de smalle steegjes, vakwerkhuizen en kerken.

Marche-en-Famenne werd aan het begin van deze eeuw mooi fraai gerenoveerd waarbij ook veel meer ruimte werd gegeven aan voetgangers. Het leverde de stad de Europese EDEN-prijs 'European Destination of Excellence' op. Er werd toen ook een thematische beeldenroute aangelegd: de 2,5 kilometer lange wandelroute 'City Glow' langs 24 beelden waarover je onderweg informatie kan lezen op je smartphone.

. © Belga

Middenin het centrum ligt het Famenne Art Museum dat is gevestigd in Maison Jadot uit de 17e en 18e eeuw. Het is gewijd aan de geschiedenis van de hele regio, vanaf de Middeleeuwen tot de negentiende eeuw. Behalve glas, juwelen, wapens van de Merovingen en Karolingen en meubels zie je er ook werken van kunstschilder Remy Van de Abeele. Naast de vaste collectie biedt het museum ook plaats aan tijdelijke exposities.

In het kasteel Van der Straten is tegenwoordig het stadhuis gevestigd. Rondom het kasteel ligt een drie hectare groot terrein met bijzondere bomen, een ecologische vijver, beeldhouwwerken, een speelterrein en een piste voor skate-boarders.

. © Belga

Op slechts vijf minuten van de stad kan je je onderdompelen in de bijzondere natuur van de Fonds des Vaulx. In dit vijftien hectare grote dal komt een zeer rijke flora en fauna voor. Ook liggen er de grotten 'de la Ducasse' en 'Trou du Renard' en de unieke afgrond 'Trotti-aux-Fosses'. Er lopen drie wandelroutes door deze vallei, maar sportievelingen kunnen er ook klimmen, hardlopen of aan speleologie doen.

Sowieso is de hele streek rond Marche-en-Famenne heerlijk voor sportieve toeristen. Er loopt 350 kilometer aan fietsroutes door de regio en je kan er aan 'trailrunning' (veldhardlopen) doen. Je kan kiezen uit 24 circuits in 4 moeilijkheidsgraden en lengtes die variëren tussen de 4 en 40 kilometer.

Nog een laatste tip in de buurt van Marche-en-Famenne: op 2,5 kilometer ligt het dorpje Waha waar een van de oudste Romaanse kerken in België ligt. De Sint-Stefanuskerk werd in 1050 gebouwd en is bekend door de glas-in-loodramen over het martelaarschap van de heilige Stefanus die in 2004 werden gemaakt door Jean-Michel Folon

Sint-Stefanuskerk in Waha © Jean-Pol Grandmont, Wikicommons

